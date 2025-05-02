Риба - просто під ногами: найкращі місця для риболовлі у травні

Після млявих уловів у квітні, травень дарує справжнє рибальське свято. Вода прогрівається, риба активізується, а улови радують різноманіттям видів і розмірів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у яких саме місцях варто шукати вдалі улови риби у травні.
У травні на більшості водойм України починається справжній рибальський бум.
Активно клюють карась, окунь, короп і плотва - вони виходять на пошуки їжі.
Щука та головень поводяться хижо, атакуючи живця або приманку у прибережній зоні.
До уловів додаються уклейка, підлящик, густера, линь, судак, білий амур і навіть сом. Ближче до кінця місяця щука вже регулярно трапляється на гачку.
Ранній ранок поступається вечірній активності - найкраще риба ловиться з 8 до 11 і після 17 години.
Правильно обране місце - запорука успішної риболовлі в травні. Вода ще не прогрілася вглиб, тому риба тримається ближче до берега. Найперспективніші місця залежно від виду риби:
Кожен вид риби має свої "улюблені" снасті, які дають найкращі результати в травні. Вибір правильного оснащення - ключ до успіху:
Не менш важливо підібрати правильну приманку та підгодувати місце ловлі. Травнева риба вже активна, тому охоче реагує на широкий асортимент наживок:
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Rybolov.org.ua та Fishingukr.com.