Рыба - просто под ногами: лучшие места для рыбалки в мае

После вялых уловов в апреле, май дарит настоящий рыбацкий праздник. Вода прогревается, рыба активизируется, а уловы радуют многообразием видов и размеров.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каких именно местах стоит искать удачные уловы рыбы в мае.
В мае на большинстве водоемов Украины начинается настоящий рыболовный бум.
Активно клюют карась, окунь, карп и плотва - они выходят на поиски пищи.
Щука и голавль ведут себя хищно, атакуя живца или приманку в прибрежной зоне.
К уловам добавляются уклейка, подлещик, густера, линь, судак, белый амур и даже сом. Ближе к концу месяца щука уже регулярно попадается на крючке.
Раннее утро уступает вечерней активности - лучше всего рыба ловится с 8 до 11 и после 17 часов.
Правильно выбранное место - залог успешной рыбалки в мае. Вода еще не прогрелась вглубь, поэтому рыба держится ближе к берегу. Самые перспективные места в зависимости от вида рыбы:
Каждый вид рыбы имеет свои "любимые" снасти, которые дают лучшие результаты в мае. Выбор правильной оснастки - ключ к успеху:
Не менее важно подобрать правильную приманку и прикормить место ловли. Майская рыба уже активна, поэтому охотно реагирует на широкий ассортимент наживок:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Rybolov.org.ua и Fishingukr.com.