Стиліст Кейт Міддлтон розповів головний секрет її ідеальних локонів

Принцеса Уельська для багатьох є прикладом стилю, краси та вишуканості. Її прихильників зачаровують не лише луки жінки, а ще й її зачіска.

Знамениті локони принцеси

Якщо постійно спостерігати за дружиною принца Вільяма на світських заходах, то можна помітити, наскільки вона полюбляє гарні накручені локони. Рівним своє волосся Кейт не так часто залишає.

І можна зрозуміти чому, адже саме локони надають вишуканості будь-якому образу та дозволяють жінкам виглядати більш нарядно.

Знамениті локони Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Ван Кларк - стиліст принцеси, який керує своїм однойменним салоном у лондонському районі Мерілебон понад 35 років, видав секрет локонів королівської особи. І, на диво, він дуже простий.

"Вам потрібно використовувати великі щипці з дудками, плойку або ще краще використовувати версію накручування без нагрівання, намотуючи волосся на м’які губчасті валики або навіть на пояс для махрового халата - це техніка, яку ви часто бачите в TikTok. Насправді її дуже легко зробити. По суті, це повторює стару ідею загортання волосся в ганчір’я, але це працює й зараз", - розповів стиліст.

Знамениті локони Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Чубчик як у Кейт Міддлтон

Також Кларк не забув пригадати, як вони з принцесою укладають її чубчик. Адже завжди він має об’єм та дуже акуратно спадає на лице жінки.

"Я використовую фен і круглу щітку. Тільки будьте обережні вдома, щоб не набрати занадто багато локонів. Вигляд принцеси Уельської витончений - чубчик має виглядати так, ніби впав природним чином", - пояснив стиліст.

Чубчик принцеси Уельської (фото: Getty images)

Принцеса Кейт, відома своїм фірмовим великим “стрибаючим” волоссям і ще у 2015 році дебютувала в темнішому образі і носить його й сьогодні.

"Це практичний стиль і чудовий варіант для мами, яка має довге волосся, яка веде напружене життя та не має часу - це трохи вишукано", - каже стиліст принцеси.