В РФ почали скасовувати концерти Ані Лорак: бояться, що задонатить на ЗСУ

Ані Лорак, яку в Україні одностайно вважають зрадницею, тепер стала немилою і для Росії. Там побоюються, що артистка донатить на ЗСУ, тому її концерти стали скасовувати.
Так вже сталося в Краснодарі, пишуть росЗМІ.
За словами мера міста, заплановане співачкою на 27 квітня шоу буде "неминуче скасовано". І все - через "прокиївську позицію артистки".
"Ми - мешканці проти того, щоб у нашому місті "влаштовували шоу" люди, які освідчуються в коханні правлячій в Україні владі, - заявив чиновник.
Така сама участь, за словами місцевої влади, чекає всіх - підприємців, акторів, співачок та співаків, яких якимсь чином запідозрять в "непідтримці режиму".
"Вони тут не зароблятимуть. Ми не можемо гарантувати, що, зрештою, ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси", - зазначив мер.
Концерт Ані Лорак мав відбутися у Палаці спорту "Олімп". Вартість квитків варіювалася від 2500 (1200 грн) до (3800 грн) рублів. Найдешевші були вже розкуплені.
І хоча Ані Лорак від початку повномасштабного вторгнення зайняла мовчазну позицію, ймовірно, їй згадали той самий пост в Instagram від 1 січня 2023-го року. В ньому вона українською мовою згадала про свого брата. Артистка написала, що він змушений "пити Jack Daniels в підвалі під звуки бомб".
Пост, за який Ані Лорак тепер розплачується (скриншот)
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