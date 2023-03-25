В РФ почали скасовувати концерти Ані Лорак: бояться, що задонатить на ЗСУ

Шоу не відбудеться...

За словами мера міста, заплановане співачкою на 27 квітня шоу буде "неминуче скасовано". І все - через "прокиївську позицію артистки".

"Ми - мешканці проти того, щоб у нашому місті "влаштовували шоу" люди, які освідчуються в коханні правлячій в Україні владі, - заявив чиновник.

Така сама участь, за словами місцевої влади, чекає всіх - підприємців, акторів, співачок та співаків, яких якимсь чином запідозрять в "непідтримці режиму".

Бояться, що донатитиме на ЗСУ

"Вони тут не зароблятимуть. Ми не можемо гарантувати, що, зрештою, ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси", - зазначив мер.

Концерт Ані Лорак мав відбутися у Палаці спорту "Олімп". Вартість квитків варіювалася від 2500 (1200 грн) до (3800 грн) рублів. Найдешевші були вже розкуплені.

І хоча Ані Лорак від початку повномасштабного вторгнення зайняла мовчазну позицію, ймовірно, їй згадали той самий пост в Instagram від 1 січня 2023-го року. В ньому вона українською мовою згадала про свого брата. Артистка написала, що він змушений "пити Jack Daniels в підвалі під звуки бомб".

Пост, за який Ані Лорак тепер розплачується (скриншот)