В РФ экстренно посадили уже три самолета: сообщают о массовом минировании

В РФ заминировали три пассажирских самолета (Коллаж РБК-Украина)

Все три самолета решили экстренно посадить из-за сообщений о минировании

В России экстренно посадили три самолета из-за сообщений о минировании. Стоит отметить, что все три самолета находятся в разных частях страны и никак между собой не связаны.

Первым стал борт Airbus А320, который направлялся из Москвы в Омск. Около 8 утра самолет вылетел из аэропорта Шереметьево. После того, как он взлетел и набрал высоту, в службу поступило анонимное сообщение о минировании самолета. Экипаж решил не менять курс и приземлиться в аэропорту назначения.

Вторым самолетом стал борт, который выполнял рейс Санкт-Петербург – Симферополь. До украинского Крыма самолет не долетит, так как экипаж принял решение не рисковать после сообщения о минировании и приземлиться внепланово в аэропорту Ростова-на-Дону.

Еще через некоторое время поступило анонимное сообщение о том, что на борту самолета, который выполняет рейс из Москвы в Сыктывкар также заложено взрывное устройство.

"Поступили еще два подобных сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах — на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета "Сухой Суперджет", следующего из Шереметьево в Сыктывкар", - сообщили в экстренных службах РФ.

Известно, что первый самолет уже благополучно приземлился в Омске, сейчас его осматривают.

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи сообщений о минировании самолетов с пассажирами на территории РФ.