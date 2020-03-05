У РФ екстрено посадили вже три літаки: повідомляють про масове мінування

У РФ замінували три пасажирських літака (Колаж РБК-Україна)

Всі три літаки вирішили екстрено посадити через повідомлення про мінування

У Росії екстрено посадили три літаки через повідомлення про мінування. Варто відзначити, що всі три літаки знаходяться в різних частинах країни та ніяк між собою не пов'язані.

Першим став борт Airbus А320, який прямував з Москви в Омськ. Близько 8 ранку літак вилетів з аеропорту Шереметьєво. Після того, як він злетів і набрав висоту, в службу надійшло анонімне повідомлення про замінування літака. Екіпаж вирішив не змінювати курс і приземлитися в аеропорту призначення.

Другим літаком став борт, який виконував рейс Санкт-Петербург – Сімферополь. До українського Криму літак не долетить, через те, що екіпаж прийняв рішення не ризикувати після повідомлення про мінування і приземлитися позапланово в аеропорту Ростова-на-Дону.

Ще через деякий час надійшло анонімне повідомлення про те, що на борту літака, який виконує рейс з Москви в Сиктивкар також закладено вибуховий пристрій.

"Надійшли ще два подібних повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої — на борту літака Airbus А319, який прямував з Санкт-Петербурга в Сімферополь, і літака "Сухий Суперджет", що летить з Шереметьєво в Сиктивкар", - повідомили в екстрених службах РФ.

Відомо, що перший літак вже безнапасно приземлився в Омську, зараз його оглядають.

Варто відзначити, що останнім часом почастішали випадки повідомлень про мінування літаків з пасажирами на території РФ.