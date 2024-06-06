Результату не буде: тренер Аніта Луценко розповіли, в який час доби не варто тренуватись

Ранок

Це може бути 5, 10 та 15 хв зарядка до сніданку. Або через 40 хв після. Або ж повноцінне тренування годинне до чи після їжі.

За словами експерта, тренування натщесерце допоможе більше схуднути, якщо у вашому тілі залишилися останні 50 г жиру, то це звичайно спрацює. В іншому випадку потрібно корегувати харчування.

У більшості випадків відразу після пробудження запаси глікогену в організмі мінімальні - саме тому, що виконується рано вранці повільне кардіо призводить до максимально швидкого схуднення. При цьому будь-який сніданок змусить організм в першу чергу спалювати калорії цього сніданку, а зовсім жирові запаси.

Вдень

Раніше усі думали, що кардіотренування корисніші, але зараз тенденція така: силові і кардіо ідуть на рівні по користі.

В ідеалі потрібно поєднувати. Висока інтенсивність 75 хв на тиждень або низька 300 хв на тиждень. Це мінімум для здорового існування тіла і психіки.

Якщо час буде меншим - готуйся до проблем зі здоров’ям.

Вечір

Багато хто тренується саме ввечері. Однак, це не найкращий варіант тренувань.

Аніта Луценко зазначила, що якщо тренуватись без тренера, то позитивних результатів не буде. Все тому, що втома або інші плани дуже заважають. Комусь тренування ввечері може не дати нормально заснути.

Якщо у вас зовсім немає іншого виходу, і ви можете ходити в тренажерний зал тільки ввечері, заплануйте рясний прийом їжі за 2 години до вечірнього тренінгу для росту м’язів. Також уважно вивчайте склад спортивного харчування, стежачи за тим, щоб в ньому не було кофеїну та інших стимуляторів, що порушують сон.

Тренування пізно ввечері не є ефективними, адже наявність глюкози в крові заблокує жироспалення, а загальна втома за день не дозволить провести силове тренування з максимальною віддачею.

Нічні тренування

Заняття після 22:00 не несуть користі для здоров’я, тому що в цей час тіло активно відновлює пошкоджені тканини і запасається енергією. Якщо в цей період людина не спить, то цей процес іде набагато повільніше. Тому нічні тренування не рекомендуються.