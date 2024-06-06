Результата не будет: тренер Анита Луценко рассказали, в какое время суток не стоит тренироваться

Утро

Это может быть 5, 10 и 15 мин зарядки до завтрака. Или через 40 мин после. Или же полноценная тренировка до или после еды.

По словам эксперта, тренировка натощак поможет больше похудеть, если в вашем теле остались последние 50 г жира, то это обычно сработает. В противном случае нужно корректировать питание.

В большинстве случаев сразу после пробуждения запасы гликогена в организме минимальны - именно потому, что выполняемое рано утром медленное кардио приводит к максимально быстрому похудению. При этом любой завтрак заставит организм в первую очередь сжигать калории завтрака, а совсем жировые запасы.

Днем

Раньше все думали, что кардиотренирование более полезно, но сейчас тенденция такова: силовые и кардио идут на уровне по пользе.

В идеале нужно совмещать. Высокая интенсивность 75 мин в неделю или низкая 300 мин в неделю. Это минимум для здорового существования тела и психики.

Если время будет меньше - готовься к проблемам со здоровьем.

Вечер

Многие тренируются именно вечером. Однако это не лучший вариант тренировок.

Анита Луценко отметила, что если тренироваться без тренера, то положительных результатов не будет. Все потому, что усталость или другие планы очень мешают. Кому-то тренировка вечером может не дать нормально уснуть.

Если у вас совсем нет другого выхода, и вы можете ходить в тренажерный зал только вечером, запланируйте обильный прием пищи за 2 часа до вечернего тренинга для роста мышц. Также внимательно изучайте состав спортивного питания, следя за тем, чтобы в нем не было кофеина и других стимуляторов, нарушающих сон.

Тренировка поздно вечером не эффективна, ведь наличие глюкозы в крови заблокирует жиросжигание, а общая усталость за день не позволит провести силовую тренировку с максимальной отдачей.

Ночные тренировки

Занятия после 22 часов не несут пользы для здоровья, потому что в это время тело активно восстанавливает поврежденные ткани и запасается энергией. Если в этот период человек бодрствует, то этот процесс идет гораздо медленнее. Потому ночные тренировки не рекомендуются.