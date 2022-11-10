Результату не буде: лікар назвав перелік непотрібних аналізів, які не потрібно робити дітям

Будь-які аналізи є дорогими та часто болісними. Виявляється, є велика кількість непотрібних медичних досліджень, які ніяк не допоможуть у діагностиці хвороб. Тому їх не потрібно робити дітям.

Про це повідомив педіатр та дитячий гематолог Олександр Брухнов в Instagram .

Які аналізи які не варто здавати

Аналізи перед щепленням

За словами лікаря, ще з давніх-давен всі звикли проходити купу обстежень перед щепленнями. Найпопулярніші - загальний аналіз крові та сечі.

Однак, в цьому немає потреби. Якщо є протипоказання до вакцинації, то це визначає лікар при огляді. Додаткові процедури тільки травмують дитину.

Кал на дисбактеріоз

В усьому цивілізованому світі шукати правильні чи погані бактерії в калі не показово. Лікар каже, що бактерії живуть в різних відділах кишківника, в аналізі можна побачити тільки жителів нижніх відділів прямої кишки, і те тільки тих які живуть на виході.

Тому не існує такого діагнозу як бактерії в калі.

Проба бенедикта до 2 років

Педіатр каже, що такий аналіз не зовсім інформативний. Діагноз "лактазна недостатність" по пробі не виставляється. Тому лікувати нормальний кал не потрібно.

Імунограма здоровій дитині

Часто лікарі призначають здавати імунограму, тому що дитина, яка почала ходити в садок, стала частіше хворіти на ГРВІ. Однак, нормою є до 10-12 разів на рік.

"Глянути, який імунітет - це так не працює. Дитина, яка має проблеми з імунітетом буде мати інші скарги, адже робота імунітету це комплексна система з якої не можна просто так вирвати якийсь компонент і дивитись туди", - написав педіатр.

Аналіз крові в перший день захворювання

Часто батьки роблять купу аналізів дітям у переший день захворювання.Однак, зміни будуть з'являтися після 2-3 днів захворювання, а в деяких діток навіть пізніше. Тому самостійно призначені аналізи в перші дні не несуть ніякої інформативності.

Ренгенографія грудної клітки при гострому бронхіті

Лікар каже, що це ще один пострадянськмй міф. Діагноз виставляється за допомогою клінічної картини та аускультативних данних.

Аналіз на вітамін Д

Досить часто навіть лікарі призначають перед прийомом вітаміну здати аналіз.

Однак, цього не потрібно робити, адже є чітко прописані ВООЗ профілактичні дози для кожного віку.

За словами педіатра, вітамін Д потрібен усім, тому такий аналіз робити не потрібно.