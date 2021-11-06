Резников высказался об использовании "Байрактара" на Донбассе: "мы на своей земле"

ВСУ имели полное право использовать беспилотник "Байрактар" в зоне проведения ООС на Донбассе, в частности для удара по артиллерийской установке оккупантов , ведущих обстрелы. Ведь в "Минских соглашениях" говорится о запрете именно россиянам использовать дроны над украинской землей.

Об этом заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера ".

Чиновник обратил внимание на важную деталь, которую некоторые партнеры упускают из вида - в тексте "Минских соглашений" четко записано о запрете на использование "иностранных" беспилотных аппаратов.

"То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат", - подчеркнул глава Минобороны.

Также Резников рассказал о событиях 26 октября, когда армейцы с помощью прицельного удара "Байрактара" уничтожили гаубицу противника, из которой те вели огонь, в результате чего погиб военный ВСУ.

"Есть специальная служба СЦКК (Совместный центр коммуникаций и контроля). Они сообщили ОБСЕ, что происходит нарушение "Минских соглашений" со стороны противника и обстреливают наши земли. Более того, погиб наш боец. И запросили "режим тишины". Не отработал этот механизм", - говорит министр.

Чиновник отметил, что по этой причине, пользуясь статьей 51 Устава ООН, Украина реализовала свое право на самозащиту.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.



Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.



Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.



А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, про стоимость лечения, воров, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.



В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.



Ну и еще смотрите эмоциональное видео, как украинка искала кислород для больной матери.