Резкое ухудшение погоды: какие области пострадают больше всего

Погода в Украине в пятницу, 28 июня, принесет резкое похолодание по всей стране, а в некоторых областях будут бушевать грозовые дожди и шквальный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

К слову, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вновь вернется жаркая погода.

Так, в День Конституции сильно похолодает на Западе, Севере и в Центре. В западном регионе днем ожидается от +19 до +22 градусов, за исключением Закарпатской области, где воздух прогреется до +23... +25 тепла.

Погода в Украине 28 июня (иллюстративное фото: GettyImages)

В северных и центральных областях от +18 до +23 градусов. На Востоке и Юге температура также на порядок снизится. В южном регионе ожидается от +25 до +28 выше нуля, а на Востоке от +23 до +27.

Грозовые дожди и шквальный ветер накроют сегодня северные, центральные и восточные области.

В Киеве в пятницу, 28 июня, холодно, дожди и грозы. Воздух днем прогреется до +18... +20 градусов.

Погода в Украине 28 июня (фото: meteo.gov.ua)

К слову, недавно Измаил в Одесской области пострадал от сильнейшего урагана и ливня. Ветер повырывал с корнями вековые деревья, а также посрывал крыши с домов.

Ранее мы писали, что сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.