Резкое похолодание и порывистый ветер: какие области накроет осенней непогодой первыми

Погода в Украине в субботу, 14 сентября, начнет портиться во многих областях страны. Ожидается резкое понижение температуры воздуха, холодный ветер и осадки в виде дождя. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что холодный атмосферный фронт в субботу, 14 сентября, придет в Украину и принесет с собой дожди, резкое похолодание и сильный штормовой ветер.

"Уже завтра, 14 сентября, Украину начнет пересекать холодный атмосферный фронт, и температура воздуха существенно снизится. В течении 14-15 сентября в западных областях, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17 +23 градуса. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на Западе, Севере и в Центре. До конца суток 14-го сентября могут достичь Одесской и Харьковской областей. В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24 +28 градусов. Ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с", - написала синоптик.

Карта погоды

Она предупредила, что в Киеве возможен дождь, но в воскресенье будет ясная погода, хоть и прохладная.

"В Киеве грядущая синоптическая перспектива – очень интересная. Ближайшей ночью и завтра утром в столице пройдет дождь, днем в субботу прояснит, в воскресенье без существенных осадков. Однако, поскольку мы окажемся в тылу фронта, Киев окажется в прохладном воздухе: в течении 14-15 сентября предполагается около +20 градусов. В понедельник теплом попытается реабилитироваться, до +23 +24 градусов", - рассказала Диденко и добавила, что со вторника похолодание еще сильнее нажмет на столицу и столбики термометров пойдут вниз. Также ожидается холодный порывистый ветер.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине 14-15 сентября кардинально изменится.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали области, где ожидается ухудшение погодных условий.