Резкое похолодание и первые заморозки в Украине: синоптики уточнили прогноз

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине скоро сильно испортится

Погода в Украине сохранится еще теплой вплоть до праздника Покровы, после чего температура воздуха будет стремительно снижаться, а первые заморозки ожидаются уже через неделю

Такой прогноз озвучили синоптики на третью декаду месяца. Об этом передает УНИАН.

Так, ближайшую неделю украинцы смогут насладиться солнечной и теплой погодой в дневное время и влажным туманом по утрам. Осадки ожидаются преимущественно в западных и северных областях.

В конце будущей недели, после 14 октября, градусники начнут демонстрировать резкий спад температуры почти на всей территории страны.

К 20 октября сильно похолодает везде в Украине, а первые заморозки ожидаются сначала в северных и западных регионах. Уже 24 октября заморозки придут и в остальные области, и только на Юге в этот период сохранится температура выше нуля.

Как уточняется в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo, сначала ночные морозы ударят:

в Чернигове, Житомире, Тернополе и Сумах уже через неделю в понедельник 19 октября ;

; в Киеве, Харькове, Луганске, Донецке и Полтаве - с 20 октября.

Отмечается, что в последние десять дней октября средняя температура воздуха днем составит около +10 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики предсказали аномальную зиму в Украине с ледяными дождями и высокой температурой.

Напомним также, что недавно синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на октябрь и ноябрь - специалисты заговорили про такое явление, как "передвижение сезонов".