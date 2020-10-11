Різке похолодання і перші заморозки в Україні: синоптики уточнили прогноз

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні скоро сильно зіпсується

Погода в Україні збережеться ще теплою аж до свята Покрови, після чого температура повітря буде стрімко знижуватися, а перші заморозки очікуються вже через тиждень

Такий прогноз озвучили синоптики на третю декаду місяця. Про це передає УНІАН.

Так, найближчий тиждень українці зможуть насолодитися сонячною і теплою погодою в денний час і вологим туманом вранці. Опади очікуються переважно в західних і північних областях.

Наприкінці наступного тижня, після 14 жовтня, термометри почнуть демонструвати різкий спад температури майже на всій території країни.

До 20 жовтня сильно похолодає скрізь в Україні, а перші заморозки очікуються спочатку в північних та західних регіонах. Вже 24 жовтня заморозки прийдуть і в інші області, й тільки на Півдні у цей період утримається температура вище нуля.

Як уточнюється в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo, спочатку нічні морози вдарять:

у Чернігові, Житомирі, Тернополі та Сумах вже через тиждень у понеділок 19 жовтня ;

; у Києві, Харкові, Луганську, Донецьку та Полтаві - з 20 жовтня.

Зазначається, що в останні десять днів жовтня середня температура повітря вдень складе близько +10 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували аномальну зиму в Україні з крижаними дощами та високою температурою.

Нагадаємо також, що нещодавно синоптики налякали українців прогнозом погоди на жовтень і листопад - фахівці заговорили про таке явище, як "пересування сезонів".