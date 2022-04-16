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Резкое похолодание и дожди накроют всю Украину: где погода совсем испортится

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Суббота 16 апреля 2022 08:04
Резкое похолодание и дожди накроют всю Украину: где погода совсем испортится Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие выходные будет холодная и мокрая. Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха в большинстве областей и дожди, местами возможен даже мокрый снег.

Какая погода ждет украинцев 16 и 17 апреля, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в субботу, 16 апреля

В субботу дожди охватят большинство областей страны, сухо будет только в Херсоне, Запорожье, Донецкой и Луганской области. По всей территории страны синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами.

Ночью температура воздуха ожидается около +6 градусов, днем начнет холодать в западных областях и на севере, от +6 до +10 градусов. В центральной части страны от +11 до +14 градусов.

На юге от +14 до +17 градусов, в Херсоне прогреется до +18 градусов. Тепло будет также и в большинстве восточных областей, от +15 до +18 градусов.

В Киеве 16 апреля ожидается сильный дождь и сильный ветер. Ночью в столице +7 градусов, днем прогреется до +9 градусов.

Резкое похолодание и дожди накроют всю Украину: где погода совсем испортится

Карта погоды в Украине на субботу, 16 апреля

Погода в воскресенье, 17 апреля

Дожди охватят все регионы Украины, местами возможен мокрый снег с дождем. Ветер в Украине утихнет, но температура продолжит падать.

Ночью в западных областях и на севере ожидается от +1 до +3 градусов, в центре от +2 до +6 градусов, на юге и западе от +5 до +7 градусов.

Днем в западных и северных областях страны +6 +8 градусов, в центральной части от +8 до +10 градусов.

На юге +9 +13 градусов, на востоке от +8 до +13 градусов, теплее будет только в Запорожье, Донецкой и Луганской областях, от +13 до +16 градусов.

В Киеве 16 апреля пройдет дождь, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха в столице ночью составит +1 +3 градуса, днем +7 +9 градусов.

Резкое похолодание и дожди накроют всю Украину: где погода совсем испортитсяКарта погоды в Украине на воскресенье, 17 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине синоптик прогнозирует похолодание с мокрым снегом.

А также рассказывали о том, какая погода будет в Украине на Пасху.

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