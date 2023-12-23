Резиденції Миколая і Санти, ковзанки і святкові локації: куди в Києві піти на Різдво та Новий рік

Головна резиденція Святого Миколая у "Мамаєвій Слободі"

Діти зможуть отримати подарунок від Святого Миколая, якщо розкажуть йому вірш або заспівають. Дорослі ж зможуть насолодитись трав’яним чаєм з медовим смаколиком у затишній старовинній хатині.

Також у Мамаєвій Слободі наперед можна замовити майстер-класи з виготовлення різдвяної свічки, розпису іграшок, випікання медових пряників, квести, екскурсії, театралізовані дійства та інші зимові розваги.

Київ, вул. Михайла Донця, 2. Резиденція працює до 26 грудня, з 10.00 до 18.00 щодня.

Резиденція працюватиме до 26 грудня (фото: mamayeva-sloboda.kyiv.uа)

Резиденція Святого Миколая у Великій Лаврській дзвіниці

Тут діти і дорослі можуть сфотографуватися зі Святим Миколаєм, а також загадати бажання під аркою дзвіниці. Також родини можуть завітати на виставку картин Національної спілки художників України, яка розташована поруч.

Київ, вул. Лаврська, 9, Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра". Резиденція працює до 25 грудня, з 11.00 до 16.00.

Резиденція працюватиме до 25 грудня (фото: dovkola.media)

Резиденція Санта Клауса "Зимова казка" в Ясногородці

Окрім спілкування із Сантою, тут діти можуть спробувати самостійно виготовити новорічні іграшки і сувеніри на майстер-класі. На вихідних для малечі влаштовують безкоштовну костюмовану анімацію з конкурсами, танцями та іграми.

Київська обл., с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32, сімейний екопарк "Ясногородка". Резиденція працює по 23 січня, з 10.00 до 19.00 щодня.

Резиденція працюватиме до 23 січня (фото: yasnogorodka.com.ua)

Резиденція Санти "Зимова країна" в "Експоцентр України" (ВДНГ)

З 27 грудня по 7 січня біля центральної ялинки показуватимуть фольклорно-етнографічну виставу, яка ознайомлюватиме гостей із традиціями та звичаями українських зимових свят.

У вихідні та святкові дні дітей розважають "сніговички" з анімаційною програмою. Поряд із резиденцією є ковзанка, різдвяний ярмарок, оглядове колесо та Венеціанська карусель. А ще - кіоски із вуличною їжею на грилі, гарячими напоями та глінтвейном.

Київ, пр-т Академіка Глушкова,1. Локація працюватиме по 8 січня, з 10.00 до 23.00 щодня. Зимові розваги триватимуть до 17 березня.

Резиденція працюватиме до 8 січня (фото: vdng.ua)

Ковзанка "IceLights" біля Арт-заводу "Платформа"

Це доволі велика ковзанка просто неба. Діти до 4 років можуть кататися безплатно. Ковзанка оздоблена святковими гірляндами. Поряд можна купити гарячі напої та солодощі. Для військових, пенсіонерів, багатодітних сімей та людей з інвалідністю на ковзанці діють знижки. Час катання - не обмежений.

Київ, поблизу станції метро "Лісова". Ковзанка працюватиме по 31 січня, пн.- чт. з 10.00 до 21.00, пн.- нд. та святкові дні з 10.00 до 22.00.

Ковзанка функціонуватиме до кінця січня (фото: https://fastivnews.city)

Зимове містечко "Кришталева ковзанка"

Площа цієї ковзанки становить 1600 кв. м льоду. Поряд є фотозони, ялинка-кристал, велика карусель, а також ятки зі смаколиками й гарячими напоями. Для військових та їх сімей діють знижки.

Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12. Ковзанка працюватиме по 28 січня, пн.- пт. з 12.00 до 22.00, сб.- нед. та святкові дні з 10.00 до 22.00.

Ковзанка працюватиме до 28 січня (фото: nashkiev.ua)