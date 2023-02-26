Режими пральної машини, про які ми часто забуваємо. Вони економлять час і гроші

Швидке прання

Такий режим є у кожної автоматичної пральної машини. Він може мати різні назви: "Експрес-прання", "Швидке прання" тощо.

Суть режиму в тому, що він допоможе швидко і без зайвих витрат електроенергії і води освіжити повсякденні речі. Особливо актуально це влітку, коли футболки, шорти чи речі для тренування трохи пропахли вами, але не мають складних забруднень.

Крім того ви зекономите й пральний засіб, адже для швидкого прання його не варто додавати забагато, інакше він погано виполощеться.

Антиалергічне прання

Режим "Антиалергія" є в сучасних пральних машинах. Під час такого прання, щоб усунути можливі алергени, використовується багаторазове полоскання або гаряча пара.

Гіпоалергенне прання забезпечує більш якісне очищення речей від найпоширеніших подразників: пилу, диму, пилових кліщів тощо.

Крім того буває так, що споживачам також важко знайти пральний порошок для алергіків. Тому для гіпоалергенної програми можна навіть не використовувати миючий засіб. Адже прання відбувається при високих температурах (70-90 градусів), тобто відбувається дезінфекція одягу в пральній машині.

Важливо пам'ятати, що делікатні тканини в такому режимі прати не можна, адже вони можуть пошкодитися. А от для бавовняної постільної білизни антиалергенний режим підійде.

Відстрочене прання

Щоб запустити прання в той час, який вам зручно, слід вибрати програму і встановити таймер. Зазвичай відстрочка триває від 1 години до 24 годин.

Таким режимом варто користуватися, щоб уникати залежування мокрої білизни в барабані. Якщо ви цілий день на роботі і вивісити нікому, поставте прання так, щоб воно закінчилося перед вашим поверненням.