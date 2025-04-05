Вчені назвали смаколик, який може подовжити життя на 20 років, якщо їсти його щодня

Вживання шоколаду щодня подовжує життя на 20 років!

Останні дослідження вчених з Міжнародного інституту здоров'я та довголіття (MIZD) у Швейцарії принесли проривні висновки - щоденне вживання шоколаду може продовжити життя на 20 років!

Експеримент проводився на групі з 10 тисяч осіб. Волонтери показали, що люди, які їдять щонайменше 50 грамів шоколаду на день, мають кращі результати для здоров’я, меншу сприйнятливість до стресу та значно повільніший процес старіння.

Все це завдяки загадковій речовині theobrominum vitalis, яку вчені знайшли тільки в якісному шоколаді.

"Ми не очікували таких вражаючих результатів! Здається, що шоколад повинен стати обов'язковим елементом здорового харчування", - підкреслює головний автор дослідження Ноа Мейєр.

Який шоколад найкращий?

Результати показали, що любителі шоколаду жили в середньому на 20 років довше, ніж контрольна група. Крім того, вони рідше страждали від серцевих захворювань, діабету та хвороби Альцгеймера.

Вчені виявили, що theobrominum vitali діє як потужний антиоксидант, захищаючи клітини від пошкоджень і уповільнюючи процес старіння. Theobrominum vitalis також стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя, які позитивно впливають на нервову та імунну системи. Найбільшу користь для здоров’я приносить вживання чорного шоколаду з високим вмістом какао (понад 70%).

Молочний і білий шоколад містять менше theobrominum vitalis і більше цукру, тому їх вплив на тривалість життя менший. Чи означає це, що ми можемо їсти шоколад щодня без почуття провини?

Експерти вже закликають включити шоколад до офіційних дієтичних рекомендацій. Однак результати дослідження викликали чималу полеміку в науковому середовищі. Деякі експерти ставлять під сумнів методологію дослідження та припускають, що необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити ці дивовижні результати.

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