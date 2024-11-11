Революційне досягнення в збереженні рідкісних видів: клонована тхориця народила потомство

Що відомо про народження тхоренят

Чорнонога тхориця, на ім'я Антонія, яка з'явилася в результаті клонування, успішно народила двох здорових нащадків після спарювання з Урчином, 3-річним самцем чорноногого тхора.

Хоча одне з трьох дитинчат померло невдовзі після народження, двоє - самець і самка - почуваються добре і досягають певних етапів розвитку під опікою доглядачів зоопарку. Антонія та її дитинчата залишаться у центрі для подальших досліджень, оскільки їх не планують випускати їх у дику природу.

Водночас це перший випадок, коли клонований вид дав потомство. За словами старшого куратора Смітсонівського національного зоопарку та Інституту природоохоронної біології, Пола Маринарі, успішне розмноження і подальше народження потомства Антонії знаменує собою важливий крок в збереженні тварин, що перебувають на межі зникнення.

Водночас науковці подовжують співпрацювати з партнерами програми відновлення чорноногих тхорів в межах інноваційних програм, спрямованих на збереження цього виду.

Як клонували тхорицю

Антонію клонували, використовуючи зразки тканин чорноногої тхориці Вілли, зібрані в ще 1988 році. Як зазначають науковці, зразки Вілли містять втричі більше генетичного різноманіття, ніж сучасна популяція чорноногих тхорів, які (за винятком трьох клонів і нових нащадків) походять лише від семи вцілілих особин.

Успішне клонування виду, що перебуває під загрозою зникнення, є надважливою подією в сфері природоохоронних генетичних досліджень.

Адже це доводить, що технологія клонування може не тільки допомогти відновити генетичне різноманіття, але й зробити можливим відновлення видів.

Крім цього, впровадження цих раніше не представлених генів може зіграти ключову роль у збільшенні генетичного різноманіття виду, що є життєво важливим для здорового довгострокового відновлення.

Наприклад, це може допомогти усунути деякі генетичні недоліки і схильності до захворювань, які ускладнюють процес з відновлення чорноногих тхорів.

Втім, хоча ця технологія є перспективним новим підходом, вона є однією з багатьох стратегій, що застосовуються для відтворення видів разом зі збереженням природного середовища.