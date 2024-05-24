Революція у сфері солодощів. Швейцарські вчені створили новий вид шоколаду: чим він особливий

Швейцарські вчені винайшли новий вид шоколаду з "какао-желе". У рецептурі використовується більше плодів какао, що робить його здоровішим та екологічнішим.

Що відомо про новий вид шоколаду

Зазвичай шоколад виготовляють із какао-бобів, змішаних з невеликою кількістю м’якоті, яка утримує їх всередині плоду. Потім ця какао-маса змішується з цукром, сухим молоком та іншими інгредієнтами. Звісно, шоколад із високим вмістом цукру не є здоровим варіантом.

Також, якщо для його виготовлення використовувати лише какао-боби, як це зараз відбувається, то скоро виробники можуть стикнутися із дефіцитом сировини.

Новий рецепт шоколаду від дослідників з ETH Zurich може розв'язати ці проблеми. Їхній секрет - використання більше матеріалів із какао-стручка, які зазвичай викидають, у тому числі м’якоть, а також внутрішню оболонку лушпиння.

Розробники нового рецепту пропонують змішувати усі інгредієнти, щоб отримати те, що вони називають "какао-желе". Воно настільки солодке, що може замінити цукрову пудру в більшості рецептів шоколаду.

Як винайшли нову рецептуру шоколаду

Перед тим, як знайти ідеальну рецептуру вчені зробили багато проб і помилок. Занадто велика кількість какао-желе робило шоколад грудками, але замала - недостатньо солодким. Зрештою команда зупинилася на рецептурі, яка може містити до 20% какао-желе, тоді продукт є приблизно настільки ж солодким як звичайний чорний шоколад. Такі результати показали тестування на "сліпий смак", які проводилися групою експертів.

У новому шоколаді на 20% більше клітковини та на 30% менше насичених жирів, ніж у середньому європейському чорному шоколаді, що робить його набагато кориснішим.

Також експерти заявляють, що нова рецептура допоможе фермерам, які вирощують какао, заробляти більше на своїх врожаях.

"Це означає, що фермери можуть не тільки продавати квасолю, але й висушувати сік з м’якоті та ендокарпію, подрібнювати його в порошок і продавати його також", - заявив головний автор дослідження Кім Мішра.

Втім, перш ніж желе з какао-фруктів потрапить на полиці супермаркетів, пройде ще певний час. Фермерам, які вирощують какао, знадобиться обладнання для сушіння матеріалів для виготовлення желе, а виробникам шоколаду потрібно включити нову процедуру у свої робочі процеси.