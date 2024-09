Революція в ігровій індустрії. Sony офіційно представила нову консоль PlayStation 5 Pro

Характеристики ігрової консолі

Марк Церні, головний архітектор консолі PS5, заявляє, що PS5 Pro покращує оригінальну консоль трьома ключовими способами: потужнішим графічним процесором, розширеним трасуванням променів і масштабуванням, що налаштовується, з використанням штучного інтелекту.

PS5 Pro надійде у продаж 7 листопада за ціною 699,99 доларів США, і вона виглядає схожою на тонку версію PS5 - точно так, як передбачали недавні витоки. Вона має три смуги з боків, і вона не поставляється з дисководом. Ви зможете придбати дисковод 4K Blu-ray і додаткові кришки для консолі.

"Це найпотужніша консоль, яку ми коли-небудь створювали", - каже Церні. За його словами, апаратні оновлення всередині призведуть до збільшення швидкості рендерингу на 45 відсотків, що має покращити деталізацію деяких ігор та частоту кадрів.

Однією із ключових причин для PS5 Pro є те, щоб гравцям не доводилося вибирати режими продуктивності замість режимів точності. "Гравці обирають продуктивність приблизно три чверті часу", - каже Церні.

Нова PlayStation 5 Pro, поряд із нинішньою стандартною PS5, і контролер DualSense (фото: Sony)

Sony оновила графічний процесор усередині PS5 Pro з 67 відсотків більшою кількістю обчислювальних блоків, ніж у поточній консолі PS5, і вона також має на 28 відсотків швидшу пам'ять.

Ця додаткова потужність також повинна покращити ігри з трасуванням променів, при цьому Sony припускає, що розробники зможуть "відкидати промені з подвійною та іноді потрійною швидкістю порівняно з поточною консоллю PS5".

PS5 Pro також включає нову функцію Sony, засновану на штучному інтелекті, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), яка є технікою масштабування, аналогічною DLSS від Nvidia або FSR від AMD.

Дисковод продається окремо за 80 доларів (фото: Sony)

Це масштабування користувача PSSR призначене для заміни існуючої реалізації тимчасового згладжування або масштабування гри.

Церні коротко продемонстрував кілька ігор, що працюють на PS5 Pro, включаючи The Last of Us Part II з більшою деталізацією, зберігаючи при цьому цільові 60 кадрів за секунду замість режиму точності 30 кадрів за секунду на PS5.

Додаткові функції PlayStation 5 Pro

Sony також включає в PS5 Pro опцію "Game Boost", яка буде застосовуватися до більш ніж 8500 сумісних ігор PS4. "Ця функція може стабілізувати або покращити продуктивність ігор PS4 і PS5, що підтримуються", - говорить Хідеакі Нішино, генеральний директор групи платформного бізнесу Sony Interactive Entertainment.

PS5 Pro також буде підтримувати підключення Wi-Fi 7, VRR і роздільна здатність 8K, а Скотт Стейн із CNET, який отримав ранній доступ до консолі, каже, що тепер вона поставляється з великим твердотілим накопичувачем ємністю 2 ТБ і змінює один із своїх задніх портів USB-A на додатковий порт USB-C.

Іграм необхідно буде встановити патчі, щоб скористатися деякими з функцій PS5 Pro, і Sony каже, що розробники готують безкоштовні оновлення програмного забезпечення для існуючих ігор, які будуть позначені як ігри PS5 Pro Enhanced - до 50 з них на момент запуску 7 листопада, згідно.

Перша партія ігор PS5 Pro Enhanced буде включати Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2 Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant та The Last of Us Part II Remastered.

Помітна різниця в якості (фото: The Verge)

Повідомляється, що розробники можуть додавати об'ємне освітлення або навіть показувати вам більше персонажів на задньому плані сцени.

PS5 Pro також сумісна з гарнітурою PlayStation VR2 - де Церні розповів, що вона зрештою підтримуватиме ігри з більш високою роздільною здатністю - портативним пристроєм PlayStation Portal та існуючими контролерами PS5.

Sony каже, що вона не змінює інтерфейс користувача або мережеві сервіси для PS5 Pro, тому вони будуть ідентичні існуючій консолі.

Передзамовлення на PS5 Pro розпочнуться 26 вересня, перед запуском у роздрібних магазинах 7 листопада.