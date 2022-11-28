Рецепти на ліки та направлення: як отримати медпослуги, якщо немає світла

Через постійні ракетні обстріли росіян по всій Україні аварійно вимикають електроенергію. Часто пацієнтам терміново необхідне електронне направлення або рецепт, але у лікаря немає світла. Однак, таку ситуацію можна легко вирішити.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram .

Як оформити рецепт без світла

Зокрема, замість електронного направлення або рецепту на "Доступні ліки" лікар зможе виписати паперовий документ.

Ліки українці можуть отримувати безоплатно або з невеликою доплатою для амбулаторного лікування від таких захворювань: серцево-судинні хвороби, профілактика інсультів та інфарктів, діабет II типу; бронхіальна астма, нецукровий діабет, інсулінозалежний діабет (інсуліни), розлади психіки та поведінки, епілепсія.

Паперовий рецепт лікар випише на Формі рецептурного бланка №1. Він містить інформацію про медзаклад, лікаря та пацієнта. Також в рецепті лікар має підкреслити, чи препарат буде повністю безоплатний для пацієнта, чи з доплатою.

Зазначається, що сам лікарський засіб виписується за міжнародною непатентованою назвою (МНН) і не більше трьох найменувань на одному рецепті.

В кінці лікар засвідчує рецепт своїм підписом та печаткою. У такому разі аптека видає лікарський засіб пацієнту за паперовим рецептом.

Альтернатива електронному направленню

Окрім того, при призначенні додаткових консультацій інших лікарів, аналізів та досліджень лікар випише паперове направлення. Заклади на час дії воєнного стану зобов'язані приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними.

Пацієнти з паперовими направленнями мають отримати безоплатно передбачені Програмою медичних гарантій медичні послуги.