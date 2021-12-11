Легкий рецепт знаменитого торта "Сникерс": его приготовят даже дети

Торт "Сникерс" – вкусный десерт, который по своему вкусу и составу компонентов напоминает одноименный шоколадный батончик. В общем есть разные варианты его приготовления, а результат обязательно оценят сладкоежки. Однако, особенно приятно, когда время на его приготовление сократилось до минимума.
Так, торт без выпечки больше всего любят готовить домохозяйки, пишет pysznosci.
Так, такой торт исчезает за несколько минут и на тарелках остаются лишь крошки.
Для приготовления торта "Сникерс" без выпекания понадобится 20 минут.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Для начала налейте молоко в кастрюлю и растворите в нем 2 пакета ванильного пудинга. Затем добавьте сахарную пудру и масло. Перемешивайте, пока масса не станет однородной, без комочков.
Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)
Также можно использовать крем-пудинг. Отмечается, что готовые смеси для пудинга содержат сахар, поэтому в нашем рецепте сахарную пудру добавляйте постепенно и следите, чтобы масса не была для вас слишком сладкой.
А вот для второй кремовой массы соедините в миске массу сгущенного молока и арахис.
Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)
Далее застелите противень или другую форму бумагой для выпекания. На дно выложите смоченное в молоке печенье так, чтобы оно полностью покрывало дно. Важно не смачивать печенье в молоке слишком долго, чтобы оно не рассыпалось в руках.
Положите часть пудинга на печенье, а затем сгущенное молоко с арахисом. Затем положите еще один слой пропитанного печенья и повторяйте порядок, пока масса не закончится. Завершающим слоем должно быть печенье.
Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)
100 граммов черного шоколада (одну плитку) растопите на водяной бане и залейте им последний слой печенья.
Готовый торт поставьте в холодильник и оставить на 4 часа.
Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)
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