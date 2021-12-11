Легкий рецепт знаменитого торта "Сникерс": его приготовят даже дети

Так, такой торт исчезает за несколько минут и на тарелках остаются лишь крошки.

Для приготовления торта "Сникерс" без выпекания понадобится 20 минут.

Ингредиенты:

650 миллилитров молока;

2 упаковки ванильного пудинга;

1/2 стакана сахарной пудры;

100 граммов сливочного масла;

250 граммов сгущенки;

80 грамм арахиса;

440 граммов печенья, смоченного в молоке;

100 граммов шоколада;

5 столовых ложек сливок 30%.

Способ приготовления:

Для начала налейте молоко в кастрюлю и растворите в нем 2 пакета ванильного пудинга. Затем добавьте сахарную пудру и масло. Перемешивайте, пока масса не станет однородной, без комочков.

Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)

Также можно использовать крем-пудинг. Отмечается, что готовые смеси для пудинга содержат сахар, поэтому в нашем рецепте сахарную пудру добавляйте постепенно и следите, чтобы масса не была для вас слишком сладкой.

А вот для второй кремовой массы соедините в миске массу сгущенного молока и арахис.

Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)

Далее застелите противень или другую форму бумагой для выпекания. На дно выложите смоченное в молоке печенье так, чтобы оно полностью покрывало дно. Важно не смачивать печенье в молоке слишком долго, чтобы оно не рассыпалось в руках.

Положите часть пудинга на печенье, а затем сгущенное молоко с арахисом. Затем положите еще один слой пропитанного печенья и повторяйте порядок, пока масса не закончится. Завершающим слоем должно быть печенье.

Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)

100 граммов черного шоколада (одну плитку) растопите на водяной бане и залейте им последний слой печенья.

Готовый торт поставьте в холодильник и оставить на 4 часа.

Как приготовить торт "Сникерс" без выпекания (pysznosci)