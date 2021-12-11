Легкий рецепт знаменитого торту "Снікерс": його приготують навіть діти

Так, такий торт зникає за кілька хвилин і на тарілках залишаються лише крихти.

Для приготування торту "Снікерс" без випікання знадобиться 20 хвилин.

Інгредієнти:

650 мілілітрів молока;

2 упаковки ванільного пудингу;

1/2 склянки цукрової пудри;

100 грамів вершкового масла;

250 грамів згущеного молока;

80 грам арахісу;

440 грамів печива, змоченого в молоці;

100 грамів шоколаду;

5 столових ложок вершків 30%.

Спосіб приготування:

Для початку налийте молоко в каструлю і розчиніть в ньому 2 пакети ванільного пудингу. Потім додайте цукрову пудру і масло. Перемішуйте, поки маса не стане однорідною, без грудочок.

Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)

Також можна використовувати крем-пудинг. Зазначається, що готові суміші для пудингу містять цукор, тому в нашому рецепті цукрову пудру додавайте поступово і стежте, щоб маса не була для вас надто солодкою.

А от для другої кремової маси з’єднайте у мисці масу згущеного молока й арахіс.

Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)

Далі застеліть деко або іншу форму папером для випікання. На дно викладіть змочене в молоці печиво так, щоб воно повністю покривало дно. Важливо не змочувати печиво в молоці занадто довго, щоб воно не розсипалося в руках.

Покладіть частину пудингу на печиво, а потім згущене молоко з арахісом. Потім покладіть ще один шар просоченого печива і повторюйте порядок, поки маса не закінчиться. Завершальним шаром має бути печиво.

Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)

100 грамів чорного шоколаду (одну плитку) розтопіть на водяній бані й залийте ним останній шар печива.

Готовий торт поставте в холодильник і залишити на 4 години.

Як приготувати торт "Снікерс" без випікання (pysznosci)