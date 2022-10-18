Рецепт запечених бандуряників: ви зобов'язані це скуштувати!

Раніше цю страву з картоплі запікали у печі в горщиках, але зараз нам вистачить духовки та глибокої жаростійкої місткості.

Етнографічна група українців лемки у своєму діалекті називала картоплю саме бандура - звідси й назва "бандуряники".

Інгредієнти для бандуряників

Нам потрібно:

Картопля - 500 грамів

Цибуля ріпчаста - 2 штуки

Яйце - 1 штука

Борошно - 3 столові ложки

Гриби - 250 грамів

Сметана - 150 грамів

Часник - 2 зубчики

Сир твердий - 100 грамів

Сіль, перець та зелень для подачі

Покрокове приготування

Картоплю та одну цибулю чистимо, натираємо на терку. Частину картоплі бажано терти на дрібній терці та частину на грубішій, щоб була різна фракція. Додаємо яйце та борошно, згодом трішки солі та перцю.

Смажимо на пательні бандуряники. Можна використати смалець замість олії. Рум’янимо з двох сторін і складаємо в посуд, в якому можна запікати.



Щоб зробити соус, гриби та цибулину нарізаємо півкільцями, смажимо на тій самій пательні. Спочатку цибулю 2 хвилини, а потім додаємо гриби.

Через чотири хвилини додаємо часник, солимо та перчимо. Ще можна додати трішки сухого чебрецю для аромату.

Смажимо до рум'яності. В самому кінці додаємо сметану і 100 грамів води. Через хвилину знімаємо з вогню. Заливаємо бандуряники зверху грибним соусом, затираємо сиром і запікаємо 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

Автентична українська страва готова до столу!