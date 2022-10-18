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Рецепт запеченных бандуров: вы обязаны это отведать!

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Вторник 18 октября 2022 20:13
Рецепт запеченных бандуров: вы обязаны это отведать! Как приготовить запеченные бандуряники с грибами (фото: instagram.com/valya__saenko)
Автор: Юлия Гаюк

Этнографическая группа украинцев лемки в своем диалекте называла картошку именно бандура - отсюда и название "бандуряники".

Раньше это блюдо из картофеля запекало в печи в горшках, но сейчас нам хватит духовки и глубокой жаростойкой емкости.

Рецептом на своей странице в Instagram делится блогер Валентина Саенко.

Ингредиенты для бандуряников

Нам надо:

  • Картофель - 500 граммов
  • Лук репчатый - 2 штуки
  • Яйцо - 1 штука
  • Мука - 3 столовые ложки
  • Грибы - 250 граммов
  • Сметана - 150 граммов
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Сыр твердый - 100 граммов
  • Соль, перец и зелень для подачи

Пошаговое приготовление

Картофель и одну луковицу чистим, натираем на терку. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более грубой, чтобы была разная фракция. Добавляем яйцо и муку, потом немного соли и перца.

Жарим на сковороде бандуряники. Можно использовать смалец вместо растительного масла. Румяним с двух сторон и складываем в посуду, в которой можно запекать.

Чтобы сделать соус, грибы и луковицу нарезаем полукольцами, жарим на той же сковороде. Сначала лук 2 минуты, а затем добавляем грибы. Через четыре минуты добавляем чеснок, солим и перчим. Еще можно добавить немного сухого тимьяна для аромата.

Жарим до румяности. В самом конце добавляем сметану и 100 г воды. Через минуту снимаем с огня. Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, затираем творогом и запекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Аутентичное украинское блюдо готово к столу!

Раньше мы делились рецептом идеальной шарлотки с яблоками.

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