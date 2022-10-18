Рецепт запеченных бандуров: вы обязаны это отведать!
Этнографическая группа украинцев лемки в своем диалекте называла картошку именно бандура - отсюда и название "бандуряники".
Раньше это блюдо из картофеля запекало в печи в горшках, но сейчас нам хватит духовки и глубокой жаростойкой емкости.
Рецептом на своей странице в Instagram делится блогер Валентина Саенко.
Ингредиенты для бандуряников
Нам надо:
- Картофель - 500 граммов
- Лук репчатый - 2 штуки
- Яйцо - 1 штука
- Мука - 3 столовые ложки
- Грибы - 250 граммов
- Сметана - 150 граммов
- Чеснок - 2 зубчика
- Сыр твердый - 100 граммов
- Соль, перец и зелень для подачи
Пошаговое приготовление
Картофель и одну луковицу чистим, натираем на терку. Часть картофеля желательно тереть на мелкой терке и часть на более грубой, чтобы была разная фракция. Добавляем яйцо и муку, потом немного соли и перца.
Жарим на сковороде бандуряники. Можно использовать смалец вместо растительного масла. Румяним с двух сторон и складываем в посуду, в которой можно запекать.
Чтобы сделать соус, грибы и луковицу нарезаем полукольцами, жарим на той же сковороде. Сначала лук 2 минуты, а затем добавляем грибы. Через четыре минуты добавляем чеснок, солим и перчим. Еще можно добавить немного сухого тимьяна для аромата.
Жарим до румяности. В самом конце добавляем сметану и 100 г воды. Через минуту снимаем с огня. Заливаем бандуряники сверху грибным соусом, затираем творогом и запекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов.
Аутентичное украинское блюдо готово к столу!
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