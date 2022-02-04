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Рецепт вкуснейшего пирога из капусты за 10 минут: понадобятся простые ингредиенты

Автор: Татьяна Самарук

Часто домохозяйкам не хочется долго стоять у плиты и готовить ужин. Поэтому в таком случае можно приготовить пирог из капусты на сковороде. Также он готовится без лишней возни с тестом.

Рецепт пирога с капустой на сковороде опубликовали в кулинарном блоге "julia_easy_kok_" в Instagram.

Так, для приготовления возьмите простые ингредиенты:

  • капуста - 300 г;
  • яйца - 3 шт;
  • мука - 2 ст. л;
  • соль.

Способ приготовления:

Сначала капусту нужно нашинковать. Далее добавьте к ней соль и разомните руками. Капусту оставьте постоять 10 минут.

После этого насыпьте муку и добавьте яйца. Все перемешайте до однородности.

В конце полученное тесто вылейте на сковороду и жарьте на слабом огне примерно по 5 минут с каждой стороны.

Добавим, что капуста богата на нерастворимую клетчатку, полезную для кишечника, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Кроме того, капуста имеет растворимую клетчатку, которая увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии выполняют важные функции, такие как защита иммунной системы и производство питательных веществ, среди которых витамины K2 и B12.

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