Рецепт вкуснейшего пирога из капусты за 10 минут: понадобятся простые ингредиенты

Так, для приготовления возьмите простые ингредиенты:

капуста - 300 г;

яйца - 3 шт;

мука - 2 ст. л;

соль.

Способ приготовления:

Сначала капусту нужно нашинковать. Далее добавьте к ней соль и разомните руками. Капусту оставьте постоять 10 минут.

После этого насыпьте муку и добавьте яйца. Все перемешайте до однородности.

В конце полученное тесто вылейте на сковороду и жарьте на слабом огне примерно по 5 минут с каждой стороны.

Добавим, что капуста богата на нерастворимую клетчатку, полезную для кишечника, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Кроме того, капуста имеет растворимую клетчатку, которая увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии выполняют важные функции, такие как защита иммунной системы и производство питательных веществ, среди которых витамины K2 и B12.