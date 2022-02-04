Рецепт вкуснейшего пирога из капусты за 10 минут: понадобятся простые ингредиенты
Часто домохозяйкам не хочется долго стоять у плиты и готовить ужин. Поэтому в таком случае можно приготовить пирог из капусты на сковороде. Также он готовится без лишней возни с тестом.
Рецепт пирога с капустой на сковороде опубликовали в кулинарном блоге "julia_easy_kok_" в Instagram.
Так, для приготовления возьмите простые ингредиенты:
- капуста - 300 г;
- яйца - 3 шт;
- мука - 2 ст. л;
- соль.
Способ приготовления:
Сначала капусту нужно нашинковать. Далее добавьте к ней соль и разомните руками. Капусту оставьте постоять 10 минут.
После этого насыпьте муку и добавьте яйца. Все перемешайте до однородности.
В конце полученное тесто вылейте на сковороду и жарьте на слабом огне примерно по 5 минут с каждой стороны.
Добавим, что капуста богата на нерастворимую клетчатку, полезную для кишечника, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Кроме того, капуста имеет растворимую клетчатку, которая увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии выполняют важные функции, такие как защита иммунной системы и производство питательных веществ, среди которых витамины K2 и B12.
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