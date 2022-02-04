ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рецепт вкуснейшего пирога из капусты за 10 минут: понадобятся простые ингредиенты

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 07:33
Рецепт вкуснейшего пирога из капусты за 10 минут: понадобятся простые ингредиенты Как быстро приготовить пирог из капусты (pixabay.com)
Автор: Татьяна Самарук

Часто домохозяйкам не хочется долго стоять у плиты и готовить ужин. Поэтому в таком случае можно приготовить пирог из капусты на сковороде. Также он готовится без лишней возни с тестом.

Рецепт пирога с капустой на сковороде опубликовали в кулинарном блоге "julia_easy_kok_" в Instagram.

Так, для приготовления возьмите простые ингредиенты:

  • капуста - 300 г;
  • яйца - 3 шт;
  • мука - 2 ст. л;
  • соль.

Способ приготовления:

Сначала капусту нужно нашинковать. Далее добавьте к ней соль и разомните руками. Капусту оставьте постоять 10 минут.

После этого насыпьте муку и добавьте яйца. Все перемешайте до однородности.

В конце полученное тесто вылейте на сковороду и жарьте на слабом огне примерно по 5 минут с каждой стороны.

Добавим, что капуста богата на нерастворимую клетчатку, полезную для кишечника, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Кроме того, капуста имеет растворимую клетчатку, которая увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии выполняют важные функции, такие как защита иммунной системы и производство питательных веществ, среди которых витамины K2 и B12.

Ранее мы сообщали, что известный повар показал, как готовить легендарную киевскую лепешку дома.

Также мы писали, как приготовить вкусное ризотто за 20 минут от звезды "МастерШеф".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра
Кутюр от TikTok: как популярный видеосервис диктует, что будет модно носить завтра