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Рецепт смачного пирога з капусти за 10 хвилин: знадобляться прості інгредієнти

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П'ятниця 04 лютого 2022 07:33
Рецепт смачного пирога з капусти за 10 хвилин: знадобляться прості інгредієнти Як швидко приготувати пиріг з капусти (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Часто домогосподиням не хочеться довго стояти біля плити та готувати вечерю. Тому у такому випадку можна приготувати пиріг з капусти на сковороді. Також він готується без зайвої метушні з тістом.

Рецепт пирога з капустою на сковороді опублікували у кулінарному блозі "julia_easy_kok_" в Instagram.

Так, для приготування візьміть прості інгредієнти:

  • капуста - 300 г;
  • яйця - 3 шт;
  • борошно - 2 ст. л;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Спочатку капусту потрібно нашинкувати. Далі додайте до неї сіль та розімніть руками. Капусту залишіть постояти 10 хвилин.

Після цього насипте борошно та додайте яйця. Все перемішайте до однорідності.

В кінці отримане тісто вилийте на пательню та смажте на слабкому вогні приблизно по 5 хвилин з кожного боку.

Додамо, що капуста багата на нерозчинну клітковину, корисну для кишечника, яка допомагає підтримувати здоров’я травної системи.

Окрім того, капуста має розчинну клітковину, яка збільшує кількість корисних бактерій у кишечнику. Ці бактерії виконують важливі функції, такі як захист імунної системи та виробництво поживних речовин, серед яких вітаміни K2 і B12.

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