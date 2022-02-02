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Простейший способ приготовить дома чиабатту: смешайте муку и воду

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Среда 02 февраля 2022 08:22
Простейший способ приготовить дома чиабатту: смешайте муку и воду Фото: Рецепт чиабатты дома (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Чиабатта - это вкуснейший хлеб с пористым основанием. Его можно легко спечь дома и наслаждаться вкусом.

Рецептом поделилась на YouTube блогер Галина кухня.

Вам понадобится

  • Мука - 500 гр.
  • Дрожжи - 1 ч. л.
  • Сахар - 1 ч. л .
  • Соль - 1 ч. л.
  • Вода - 400 мл.
  • Растительное масло 4 ст. л. (50 гр.)

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите посуду для замеса теста. В теплую воду высыпьте одну чайную ложку дрожжей, соль, сахар. Также добавьте растительное масло. Размешайте. Потом всыпьте муку и замесите тесто. Прикройте посуду пищевой пленкой и отправьте в теплое место подходить.

Через 45 минут смочите руки водой и сложите тесто несколько раз, как показано на видео. Снова накройте тесто и отправьте в теплое место на 45 минут. Так вы должны сделать три раза.

Посыпьте стол мукой, на него выложите тесто, придайте ему прямоугольную форму. Потом разрежьте на три части и переложите на полотенце, оставьте тесто на 30 минут. Разогрейте духовку на 240 градусов. На противень постелите пергамент. Брызните воду в духовку. Хлеб должен выпекаться 30 минут.

Как мы ранее писали, ученые назвали самый лучший вид хлеба, снижающий риск рака и ССЗ.

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