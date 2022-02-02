Простейший способ приготовить дома чиабатту: смешайте муку и воду
Чиабатта - это вкуснейший хлеб с пористым основанием. Его можно легко спечь дома и наслаждаться вкусом.
Рецептом поделилась на YouTube блогер Галина кухня.
Вам понадобится
- Мука - 500 гр.
- Дрожжи - 1 ч. л.
- Сахар - 1 ч. л .
- Соль - 1 ч. л.
- Вода - 400 мл.
- Растительное масло 4 ст. л. (50 гр.)
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите посуду для замеса теста. В теплую воду высыпьте одну чайную ложку дрожжей, соль, сахар. Также добавьте растительное масло. Размешайте. Потом всыпьте муку и замесите тесто. Прикройте посуду пищевой пленкой и отправьте в теплое место подходить.
Через 45 минут смочите руки водой и сложите тесто несколько раз, как показано на видео. Снова накройте тесто и отправьте в теплое место на 45 минут. Так вы должны сделать три раза.
Посыпьте стол мукой, на него выложите тесто, придайте ему прямоугольную форму. Потом разрежьте на три части и переложите на полотенце, оставьте тесто на 30 минут. Разогрейте духовку на 240 градусов. На противень постелите пергамент. Брызните воду в духовку. Хлеб должен выпекаться 30 минут.
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