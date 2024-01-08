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Рецепт этого брауни взорвал сеть. Готовится без муки и сахара

Понедельник 08 января 2024 14:10
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Рецепт этого брауни взорвал сеть. Готовится без муки и сахара Фото: Рецепт десерта брауни (facebook.com/thecookingfoodie)
Автор: Людмила Жукова

Брауни - это влажный и супер-шоколадный десерт, который никого не оставит равнодушным. Хорошая новость в том, что его можно приготовить без ущерба для фигуры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Cooking Foodie.

Как приготовить брауни без сахара и муки

Этот полезный шоколадный десерт очень легко приготовить. Все, что вам нужно, это 5 основных ингредиентов и 5 минут времени.

Ингредиенты

  • 2 спелых банана
  • 2 яйца
  • 33 г какао-порошка
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 60 г темного шоколада

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 170 градусов. Подготовьте круглую форму для торта диаметром 16 см. В блендер поместите бананы, яйца, какао-порошок и разрыхлитель. Смешайте до получения однородной массы.

Выпекайте 25 минут или пока зубочистка, воткнутая в центр десерта, не выйдет чистой. Пока торт еще горячий, положите сверху кубики темного шоколада и дайте ему растаять. Затем равномерно распределите и дайте остыть. Подавайте и наслаждайтесь!

Отметим, что этот рецепт стал мега-популярным в последнее время. Его публикуют в разных соцсетях и он собирает восторженные отзывы. Попробуйте его приготовить и вы!

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