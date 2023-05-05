Рецепт смачних та корисних енергетичних батончиків: на перекус дітям чи із собою на роботу
Рецепт смачних батончиків вдома (колаж РБК-Україна)
Смачні енергетичні батончики зовсім необов'язково купувати у магазині. Їх можна приготувати самостійно вдома із натуральних інгредієнтів.
Рецептом смакоти поділився кулінар Анатолій Добровольський у Instagram.
Інгредієнти для батончиків
- 200 грамів чорносливу
- 200 грамів кураги
- 100 грамів сушеної журавлини
- 100 г смажених горіхів
- Льон чи кунжут.
Покроковий рецепт приготування
Покладіть у блендер всі сухофрукти та журавлину і подрібніть до однорідного стану. На пательні обсмажте 100 г горіхів, можете взяти будь-які. Потім подрібніть їх і додайте до суміші до сухофруктів. Змішайте все дуже добре.
Після цього скачайте з отриманої суміші маленькі ковбаски і запаніруйте в кунжуті або у насінні льону.
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