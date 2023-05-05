ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рецепт смачних та корисних енергетичних батончиків: на перекус дітям чи із собою на роботу

Новость на русском →
П'ятниця 05 травня 2023 08:30
Рецепт смачних та корисних енергетичних батончиків: на перекус дітям чи із собою на роботу Рецепт смачних батончиків вдома (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Смачні енергетичні батончики зовсім необов'язково купувати у магазині. Їх можна приготувати самостійно вдома із натуральних інгредієнтів.

Рецептом смакоти поділився кулінар Анатолій Добровольський у Instagram.

Інгредієнти для батончиків

  • 200 грамів чорносливу
  • 200 грамів кураги
  • 100 грамів сушеної журавлини
  • 100 г смажених горіхів
  • Льон чи кунжут.

Покроковий рецепт приготування

Покладіть у блендер всі сухофрукти та журавлину і подрібніть до однорідного стану. На пательні обсмажте 100 г горіхів, можете взяти будь-які. Потім подрібніть їх і додайте до суміші до сухофруктів. Змішайте все дуже добре.

Після цього скачайте з отриманої суміші маленькі ковбаски і запаніруйте в кунжуті або у насінні льону.

Нагадаємо, раніше Клопотенко представив рецепт приголомшливих оладок.

Також дивіться рецепт найсмачнішого бананового печива , яке готується на "раз, два".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Здорове харчування батончики