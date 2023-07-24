Рецепт скумбрії за 3 хвилини. Таку рибу з'їдають миттєво

Вам знадобиться

Скумбрія середня - 1 шт

Цибулеве лушпиння - скільки є, на око

Сіль - 5 ст.л. без верху

Вода - 1 л

Покроковий рецепт приготування

Цибулеве лушпиння ненадовго замочіть у воді. Потім поставте на вогонь і додайте сіль (на 1 л води - 5 ст.л). Варіть рівно 3 хвилини. Готову рибу відкиньте на друшляк і подавайте до столу.

Порада - якщо риба велика, її можна розрізати вздовж або проколоти ножем у кількох місцях.

Скумбрія вийде не гірше за магазинну

Для довідки

Скумбрія багата на вітаміни D (у 100 грамах риби – 90% від добової норми), Е, К та А. Також вона містить мікроелементи: селен, фосфор, магній, калій, мідь, натрій, цинк, кальцій та інші. А ще атлантична скумбрія – один із лідерів за вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот.