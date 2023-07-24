RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт скумбрии за 3 минуты. Такую рыбу съедают мгновенно

Фото: Как быстро приготовить скумбрию (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Скумбрия - это очень полезная рыба, в которой содержится много жирных кислот Омега-3. Ее по праву называют "королевой" рыб. Приготовить ее не составит вам труда, а вкус порадует всех.

Рецепт скумбрии всего за 3 минуты опубликовали в Telegram-канале Домашняя консервация/Кулинария.

Вам понадобится

  • Скумбрия средняя - 1 шт
  • Луковая шелуха - сколько есть, на глаз
  • Соль - 5 ст.л. без верха
  • Вода - 1 л

Пошаговый рецепт приготовления

Луковую шелуху ненадолго замочите в воде. Затем поставьте на огонь и добавьте соль (на 1 л воды – 5 ст.л.) Соленую луковую воду вскипятите, положите промытую скумбрию. Варите ровно 3 минуты. Готовую рыбу откиньте на дуршлаг и подавайте к столу.

Совет - если рыба большая, ее можно разрезать вдоль или проколоть ножом в нескольких местах.

Скумбрия получится не хуже магазинной

Для справки

Скумбрия богата витаминами D (в 100 граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, К и А. Также она содержит микроэлементы: селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие. А еще атлантическая скумбрия – один из лидеров по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Читайте также, как приготовить ароматный хек, который получится вкуснее красной рыбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
рибарецепт рікскумбрія