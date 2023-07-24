Рецепт скумбрии за 3 минуты. Такую рыбу съедают мгновенно

Вам понадобится

Скумбрия средняя - 1 шт

Луковая шелуха - сколько есть, на глаз

Соль - 5 ст.л. без верха

Вода - 1 л

Пошаговый рецепт приготовления

Луковую шелуху ненадолго замочите в воде. Затем поставьте на огонь и добавьте соль (на 1 л воды – 5 ст.л.) Соленую луковую воду вскипятите, положите промытую скумбрию. Варите ровно 3 минуты. Готовую рыбу откиньте на дуршлаг и подавайте к столу.

Совет - если рыба большая, ее можно разрезать вдоль или проколоть ножом в нескольких местах.

Скумбрия получится не хуже магазинной

Для справки

Скумбрия богата витаминами D (в 100 граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, К и А. Также она содержит микроэлементы: селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие. А еще атлантическая скумбрия – один из лидеров по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.