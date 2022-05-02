Рецепт лучшего маринада для мягкого шашлыка из свинины: мясо будет сочным всегда

Правильный маринад для шашлыка - еще та задача. Майонез - вредно, уксус - тоже идея так себе. Некоторые любители отдыха на природе даже предлагают "квасить" мясо в кефире.
Как приготовить самый идеальный маринад, рассказала украинский блогер Alina FooDee.
Помидоры и лук перемолоть на мясорубке, добавить специи, оливковое масло.
Мясо нарезать кусочками, хорошо перемешать в маринаде. Оставить минимум на 2 часа.
"Очень рекомендую хоть раз попробовать приготовить маринад для шашлыка по этому рецепту. Он делает мясо мягким и сочным. Шашлык получается обалденным. Луковый сок вместе с перетертыми томатами смягчает мясо, а базилик выигрышно подчеркивает вкус свинины", - пишет блогер.
Ранее мы писали, какой маринад является самым опасным.