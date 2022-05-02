Рецепт найкращого маринаду для м'якого шашлику зі свинини: м'ясо буде соковитим завжди

Правильний маринад для шашлику - ще те завдання. Майонез - шкідливо, оцет - теж ідея так собі. Деякі любителі відпочинку на природі навіть пропонують "квасити" м'ясо в кефірі.
Як приготувати найідеальніший маринад, розповіла український блогер Alina FooDee.
Помідори і цибулю перемолоти на м'ясорубці, додати спеції, оливкову олію.
М'ясо нарізати шматочками, добре перемішати в маринаді. Залишити мінімум на 2 години.
"Дуже рекомендую хоч раз спробувати приготувати маринад для шашлику за цим рецептом. Він робить м'ясо м'яким і соковитим. Шашлик виходить неймовірним. Цибулевий сік разом з перетертими томатами пом'якшує м'ясо, а базилік виграшно підкреслює смак свинини", - пише блогер.
Раніше ми писали, який маринад є найнебезпечнішим.