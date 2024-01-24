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Рецепт лаваша, який не буде сохнути дуже довго

Як зробити лаваш, який довго не сохне (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лаваш дуже смачний і його часто використовують замість хліба. А ще з ним роблять різні страви на сніданок або для перекусу. Але найчастіша проблема - він дуже швидко сохне і його неможливо зберігати навіть 3-4 дні.

Як приготувати лаваш, який довго не буде сохнути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарку Дарію Дорошевич в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • 200 мл окропу
  • 350 г борошна
  • 1 ч. ложка без гірки солі
  • 2 ст. ложки олії

Як готувати лаваш

З інгредієнтів потрібно замісити тісто - можна вручну або комбайном. Коли воно стане теплішим - загорніть тісто в пакет та залиште мінімум на 30 хвилин, а можна й на 1-2 години.

Тісто ділимо на 8 частин. Розкатали 1 лаваш - і на нагріту суху пательню. Вогонь не максимальний, а трохи нижчий. Перегорнули лаваш лопаткою та досмажили.

Ось тут найголовніше. Готовий лаваш поклали на тарілку і весь змащуємо пензликом теплою водою. На 1 лаваш десь 2 ч. ложки води - не мало. І це ще не все.

Тільки змазали водою - затягли тарілку з лавашем пакетом, щоб аніде лавашу не було видно. І зберігати потрібно лаваш у пакеті.

Чи можна затягувати харчовою плівкою? Так, але між лавашом та плівкою має бути повітря, хоча б 2-3 см. Тому пакетом простіше. Пішов 4 день, лаваш залишається м'яким.

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