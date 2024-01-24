Рецепт лаваша, який не буде сохнути дуже довго

Що вам знадобиться:

200 мл окропу

350 г борошна

1 ч. ложка без гірки солі

2 ст. ложки олії

Як готувати лаваш

З інгредієнтів потрібно замісити тісто - можна вручну або комбайном. Коли воно стане теплішим - загорніть тісто в пакет та залиште мінімум на 30 хвилин, а можна й на 1-2 години.

Тісто ділимо на 8 частин. Розкатали 1 лаваш - і на нагріту суху пательню. Вогонь не максимальний, а трохи нижчий. Перегорнули лаваш лопаткою та досмажили.

Ось тут найголовніше. Готовий лаваш поклали на тарілку і весь змащуємо пензликом теплою водою. На 1 лаваш десь 2 ч. ложки води - не мало. І це ще не все.

Тільки змазали водою - затягли тарілку з лавашем пакетом, щоб аніде лавашу не було видно. І зберігати потрібно лаваш у пакеті.

Чи можна затягувати харчовою плівкою? Так, але між лавашом та плівкою має бути повітря, хоча б 2-3 см. Тому пакетом простіше. Пішов 4 день, лаваш залишається м'яким.