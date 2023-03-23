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Рецепт французьких грінок на сніданок: дуже смачно і готується на "раз, два"

Фото: Рецепт французьких грінок (freepik.com)
Автор: Styler

Сніданок - дуже важливий прийом їжі, що дає заряд бадьорості весь день. Побалуйте себе смачними грінками, які дуже легко приготувати.

Рецептом французьких грінок поділився кулінарний блогер Олексій Крючков у Instagram.

Для грінок вам знадобиться

  • солодка булка або білий хліб (краще солодка булка)
  • 2 яйця
  • 100 мл молока
  • цукор 2 ст.л

Покроковий рецепт приготування

Візьміть два курячі яйця і збийте їх у ємності, додайте до них молоко. Також додайте туди дрібку солі. Наріжте солодку булку на шматочки та обмокніть у рідині. На сковорідці обсмажте з двох боків вершковому маслі по 2 хвилини.

Також грінки можна полити згущеним молоком, буде смачно. Смачного!

Нагадаємо, що дієтолог назвала продукти, які "ощасливлять" організм.

Раніше ми розповідали про 5 доступних продуктів, які знижують цукор у крові.

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