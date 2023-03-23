Рецепт французьких грінок на сніданок: дуже смачно і готується на "раз, два"

Сніданок - дуже важливий прийом їжі, що дає заряд бадьорості весь день. Побалуйте себе смачними грінками, які дуже легко приготувати.

Для грінок вам знадобиться

солодка булка або білий хліб (краще солодка булка)

2 яйця

100 мл молока

цукор 2 ст.л

Покроковий рецепт приготування

Візьміть два курячі яйця і збийте їх у ємності, додайте до них молоко. Також додайте туди дрібку солі. Наріжте солодку булку на шматочки та обмокніть у рідині. На сковорідці обсмажте з двох боків вершковому маслі по 2 хвилини.

Також грінки можна полити згущеним молоком, буде смачно. Смачного!