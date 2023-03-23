Рецепт французских гренок на завтрак: потрясающе вкусно и готовится на "раз, два"

Завтрак - очень важный прием пищи, дающий заряд бодрости на весь день. Побалуйте себя вкусными гренками, которые очень легко приготовить.
Рецептом французских гренок поделился кулинарный блогер Алексей Крючков в Instagram.
Возьмите два куриных яйца и взбейте их в емкости, добавьте к ним молоко. Также добавьте туда щепотку соли. Нарежьте сладкую булку на кусочки и обмокните в жидкости. На сковородке обжарьте с двух сторон на сливочном масле по 2 минуты.
Также гренки можно полить сгущенным молоком, будет вкусно. Приятного аппетита!
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