Рецепт домашньої граноли на сніданок: дешевше та смачніше за магазинну

Гранола - це традиційний сніданок у США, який набув своєї популярності і в Україні. Страва містить у собі плющену вівсяну крупу, горіхи та мед, іноді рис, які зазвичай запечені до хрумкого стану. Гранолу не обов'язково купувати, її можна приготувати і вдома.
Рецептом страви на сніданок поділилася блогер та кулінар Дарія Дорошкевич у Instagram.
Випікати гранолу потрібно в духовці 25-30 хвилин, температура 180 градусів. Кожні 10 хвилин перемішуйте гранолу, інакше родзинки та горіхи згорять, а їх потрібно лише нагріти для смаку. Показник готовності - це суха гранола, вона не повинна мати жодних ознак вологості.
Не забувайте термічно обробити сухофрукти, горіхи, насіння, щоб не завелася харчова міль.
Зберігайте гранолу у скляній банці. Використовуйте пергаментний папір, щоб було менше прибирання.
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