Ретрокары испытали на прочность стройку Дороги единства возле Днепра

В Днепропетровской области в пятницу, 2 июля, состоялся пробег ретроавтомобилей на трассе М-30 Стрый - Изварино, ремонт которой проходит по программе президента "Большая стройка". Раритетные автомобили протестовали новое покрытие на 45-километровом участке этой трассы на маршруте от Криничанского поста полиции до Днепра.

Еще недавно этот 45-километровый отрезок был кошмаром для водителей. Символизм пробега заключается в том, что владельцы ретроавтомобилей могут выпускать свои транспортные средства на автодороги только с качественным покрытием.

Все участники пробега были выпущены украинским автопромом в прошлом веке. Так, старейшая машина сошла с конвейера в 1961 году, а самая младшая - в 1989 году.

"Эта дорога и часть автомобилей - ровесники. Трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение. За годы существования несколько раз меняла название. Например, в 1988 году имела индекс М-21 Волгоград - Кишинев. Сегодня это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины М-30 Стрый - Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км. После освобождения украинских земель дорога, конечно, будет восстановлена ​​к самому Изварино. Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30-й годовщине независимости страны", - рассказал директор Департамента развития дорог Укравтодора Андрей Ивко.

Ожидается, что на части трассы в Днепропетровской области транспортный поток после ремонта возрастет вдвое: с 20 000 до 40 000 транспортных средств в сутки. Всего по территории Днепропетровской области проходит 299,9 км Дороги единства М-30 (с учетом транспортных развязок).

Работы сейчас ведутся на всей протяжности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги.