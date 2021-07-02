Ретрокари випробували на міцність будівництво Дороги єдності біля Дніпра

У Дніпропетровській області у п'ятницю, 2 липня, відбувся пробіг ретроавтомобілів на трасі М-30 Стрий - Ізварине, ремонт якої проходить за програмою президента "Велике будівництво". Раритетні автомобілі протестували нове покриття на 45-кілометровій ділянці цієї траси на маршруті від Криничанського поста поліції до Дніпра.

Ще донедавна цей 45-кілометровий відрізок був кошмаром для водіїв. Символізм пробігу полягає у тому, що власники ретроавтомобілів можуть випускати свої транспортні засоби на автошляхи лише з якісним покриттям.

Усі учасники пробігу були випущені українським автопромом у минулому столітті. Так, найстарша автівка зійшла з конвеєра у 1961 році, а наймолодша - у 1989 році.

"Ця дорога та частина автомобілів - ровесники. Траса була збудована впродовж 1950-1966 років і мала республіканське значення. За роки існування декілька разів міняла назву. Наприклад у 1988 році мала індекс М-21 Волгоград - Кишинів. Сьогодні це найдовший маршрут країни, який пролягає між західними та східними областями України М-30 Стрий - Ізварине. Його довжина разом з ділянками на тимчасово окупованих територіях становить майже 1400 км. Після звільнення українських земель дорога, звісно, буде відновлена до самого Ізвариного. Індекс цієї дороги символічний: створення нового автошляху присвячено 30 річниці незалежності країни", - розповів директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко.

Очікується, що на частині траси у Дніпропетровській області транспортний потік після ремонту зросте удвічі: з 20 000 до 40 000 транспортних засобів щодоби. Усього територією Дніпропетровської області пролягає 299,9 км Дороги єдності М-30 (з урахуванням транспортних розв’язок).

Роботи зараз ведуться по всій протяжності, крім покриття ремонтують штучні споруди у складі дороги.