Ретроградний Юпітер: на які сфери вплине і що робити категорично не можна
Ретроградний Юпітер прийшов на зміну Меркурію і почав свій рух 20 червня. Триватиме період до 18 жовтня. Але особливо небезпечними стануть дні 21-22 червня, оскільки в цей час відразу чотири планети будуть ретроградними - Меркурій, Юпітер, Сатурн і Плутон. 23 червня Меркурій повернеться у звичайне положення, але 25 червня в ретроградний рух перейде Нептун.
Як буде впливати ретроградний Юпітер на наші життя і що робити в цей період категорично не можна, розповіла астролог Олена Кузьмич для ТСН.
За що відповідає Юпітер
У міфології Стародавнього Риму Юпітер був богом неба і грому, батьком всіх богів. Його знаряддям була блискавка, а священною твариною - орел. З точки зору астрології, Юпітер - планета, яка відповідає за прагнення до експансії та успіх у зовнішньому світі. Також він є покровителем мандрівників і пов'язаний зі сферою духовного життя людини.
Юпітер впливає на юриспруденцію, освіту, соціальну сферу, благодійність, філософію, подорожі, навчання, популярність, ідеологію, славу відомих людей. Через ретроградного руху всі ці сфери почнуть гальмувати.
У період ретроградного Юпітера буде здаватися, що знань багато, але у них немає порядку і структури. Розвиток йде, але буде створюватися відчуття, що він не є глобальним процесом. Не варто використовувати маніпуляції, через те, що можна потрапити в пастку власних ілюзій.
Що категорично не можна робити в період ретроградного Юпітера
- Починати викладацьку діяльність
- Подорожувати за кордон
- Починати новий туристичний бізнес з іноземцями
- Просити підвищення
- Практикувати нові та маловідомі духовні практики
- Вступати в езотеричні спільноти
- Займатися новаторством
- Проявляти шалений оптимізм
- Розширювати бізнес
Чим варто зайнятися в період ретроградного Юпітера
- Виправити помилки та переглянути справи
- Проявляти консерватизм
- Довіряти інтуїції
- Вивчати мови
- Повернутися до навчання
- Відновити дружбу або відносини
- Відновити право власності
- Продавати нерухомості
- Вірити віщим снам
- Реагувати на фальш з боку інших людей
Важливо!
З 25 червня в ретроградному русі буде чотири планети - Юпітер, Плутон, Сатурн і Нептун. Кожна відповідає за певні сфери життя. З 20 серпня в компанію цих планет потрапить Уран, а з 27 вересня по 18 жовтня ретроградним знову стане Меркурій. І відразу шість планет в ретроградному русі будуть впливати на життя людини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за прогнозом Таро відбудеться в період з 21 по 27 червня.