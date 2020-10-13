Ретроградный Меркурий наступает: кому грозит самая большая опасность

С 14 октября Меркурий разворачивается в обратное движение, которое называется ретроградным. Этот период продлится до 3 ноября и по мнению астрологов, ретроградное движение планет представляет опасность для определенных знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака и в какой сфере жизни может грозить опасность в ближайшие три недели. Об этом пишет издание SlovoFraza.

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Представителям этих знаков стоит быть осторожнее в сфере любви с 14 октября по 3 ноября, так как они склонны к проявлениям ревности, искажению фактов. Возможен рост обманов и притворства. Могут возникнуть сильные ссоры, которые будут способны разрушить даже самые крепкие отношения. Постарайтесь держать язык за зубами и обдумывать каждое сказанное слово.

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Не стоит в период ретроградного Меркурия менять обстановку, начинать новое дело, менять место работы. Адаптация будет происходить медленно и тяжело. Не стоит отправляться в дальние поездки, брать отпуск и совершать крупные покупки. Новые отношения могут принести разочарование, постарайтесь не форсировать события – забрасывайте удочки, присматривайтесь, флиртуйте, но избегайте более глубоких привязанностей.

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У этих знаков ретроградный Меркурий заблокирует удачу и в сложных ситуациях им нельзя надеться на волю случая. Меркурий также затруднит принятие важных решений. Рыбам и Овнам не стоит быть легкомысленными, а Близнецам и Девам не пригодится их умение договариваться. Дипломатичность и тактичность также не помогут и придется прибегать к грубой силе.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи рассказали, как снизить негативное воздействие ретроградного Меркурия.

А также мы писали о том, что астрологи дали гороскоп для всех знаков Зодиака с 12 по 18 октября.