Ретроградный Меркурий: астролог рассказал, что ждет украинцев в июне-июле

Ретроградный Меркурий принесет людям изменения (коллаж РБК-Украина)

Ретроградная фаза Меркурия будет длиться с 18 июня по 12 июля

Ретроградный Меркурий - это своеобразная оптическая иллюзия в то время как планета меняет свой курс и движется в обратную строну. Как известно, Ретро Меркурий случается три раза в год и каждый раз в этот период в жизни человека могут происходить особенные события.

Уже 29 мая Меркурий переместился в знак Рака и пробудет там до 5 августа.

Меркурий — планета, символизирующая самые нужные предпринимателям и вообще деловым людям качества: коммуникабельность, мобильность, информированность, связи, обучение, хитрость, склонность к торговле, деловое мышление, способность к решению множественных задач.

Также Меркурий символизирует документы. Поэтому во время ретроградной фазы все перечисленные качества и процессы, которые символизирует планета, будут путаться и теряться. Появятся ошибки и вы начнете сомневаться, правильно ли вы поступаете, сообщает Womanhit.

Ретроградная фаза Меркурия будет длиться с 18 июня по 12 июля, но пиковыми днями будут считаться даты с 15 июня по 30 июня и с 9 июля по 15 июля. Для каждого человека это период будет совершенно разным.

Но мы подготовили некоторые советы, которые помогут вам спокойно и безболезненно пережить этот период.

Возобновляйте старые, некогда утраченные связи;

Разбирайте старые и потерявшиеся документы;

Постарайтесь закончить начатые дела и не откладывать их в долгий ящик.

Медитируйте и развивайте интуицию;

Повторите знания и структуризируйте их.

Тщательно перепроверяйте все даты и договоренности;

Не забывайте о деталях и мелочах.

Что нельзя делать в этот период:

Не заводите домашних питомцев.

Не покупайте технику и автомобили.

Не планируйте путешествия и не торопитесь.

Не принимайте решения о новой работе.

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Автор: Людмила Жукова