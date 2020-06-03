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Ретроградный Меркурий: астролог рассказал, что ждет украинцев в июне-июле

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 21:19
Ретроградный Меркурий: астролог рассказал, что ждет украинцев в июне-июле
Ретроградный Меркурий принесет людям изменения (коллаж РБК-Украина)

Ретроградная фаза Меркурия будет длиться с 18 июня по 12 июля

Ретроградный Меркурий - это своеобразная оптическая иллюзия в то время как планета меняет свой курс и движется в обратную строну. Как известно, Ретро Меркурий случается три раза в год и каждый раз в этот период в жизни человека могут происходить особенные события.

Уже 29 мая Меркурий переместился в знак Рака и пробудет там до 5 августа.

Меркурий — планета, символизирующая самые нужные предпринимателям и вообще деловым людям качества: коммуникабельность, мобильность, информированность, связи, обучение, хитрость, склонность к торговле, деловое мышление, способность к решению множественных задач.

Также Меркурий символизирует документы. Поэтому во время ретроградной фазы все перечисленные качества и процессы, которые символизирует планета, будут путаться и теряться. Появятся ошибки и вы начнете сомневаться, правильно ли вы поступаете, сообщает Womanhit.

Ретроградная фаза Меркурия будет длиться с 18 июня по 12 июля, но пиковыми днями будут считаться даты с 15 июня по 30 июня и с 9 июля по 15 июля. Для каждого человека это период будет совершенно разным.

Но мы подготовили некоторые советы, которые помогут вам спокойно и безболезненно пережить этот период.

  • Возобновляйте старые, некогда утраченные связи;
  • Разбирайте старые и потерявшиеся документы;
  • Постарайтесь закончить начатые дела и не откладывать их в долгий ящик.
  • Медитируйте и развивайте интуицию;
  • Повторите знания и структуризируйте их.
  • Тщательно перепроверяйте все даты и договоренности;
  • Не забывайте о деталях и мелочах.

Что нельзя делать в этот период:

  • Не заводите домашних питомцев.
  • Не покупайте технику и автомобили.
  • Не планируйте путешествия и не торопитесь.
  • Не принимайте решения о новой работе.

Как мы ранее писали, астролог составила гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака.

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Автор: Людмила Жукова

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