ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ретроградний Меркурій: астролог розповів, що чекає українців у червні-липні

STYLERЖиття    03.06.2020 - 21:19
Ретроградний Меркурій: астролог розповів, що чекає українців у червні-липні
Ретроградний Меркурій принесе людям зміни (колаж РБК-Україна)

Ретроградна фаза Меркурія триватиме з 18 червня по 12 липня

Ретроградний Меркурій - це своєрідна оптична ілюзія, в той час як планета змінює свій курс і рухається у зворотну сторону. Як відомо, Ретро Меркурій трапляється три рази на рік і щоразу в цей період у житты людини можуть відбуватися особливі події.

Вже 29 травня Меркурій перемістився в знак Рака і пробуде там до 5 серпня.

Меркурій — планета, що символізує найпотрібніші підприємцям і взагалі діловим людям якості: комунікабельність, мобільність, інформованість, зв'язку, навчання, хитрість, схильність до торгівлі, ділове мислення, здатність до вирішення багатьох завдань.

Також Меркурій символізує документи. Тому під час ретроградної фази всі перераховані якості і процеси, які символізує планета, будуть плутатися і губитися. З'являться помилки і ви почнете сумніватися, чи правильно ви робите, повідомляє Womanhit.

Ретроградна фаза Меркурія триватиме з 18 червня по 12 липня, а піковими днями будуть вважатися дати з 15 червня по 30 червня та з 9 липня по 15 липня. Для кожної людини це період буде абсолютно різним.

Але ми підготували деякі поради, які допоможуть вам спокійно і безболісно пережити цей період.

  • Відновлюйте старі, колись втрачені зв'язки;
  • Розбирайте старі та загублені документи;
  • Постарайтеся закінчити розпочаті справи й не відкладати їх в довгий ящик.
  • Медитуйте і розвивайте інтуїцію;
  • Повторіть знання і структуризируйте їх.
  • Ретельно перевіряйте всі дати і домовленості;
  • Не забувайте про деталі та дрібниці.

Що не можна робити в цей період:

  • Не заводьте домашніх тварин.
  • Не купуйте техніку та автомобілі.
  • Не плануйте подорожі і не поспішайте.
  • Не приймайте рішення про нову роботу.

Як ми раніше писали, астролог склала гороскоп по картах Таро для всіх знаків зодіаку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся