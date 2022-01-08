Ретроградные планеты в 2022 году: названы периоды и как это будет влиять на нашу жизнь

График ретроградности планет

2022 год начался с ретроградной Венеры, которая начала свое движение с 19 декабря в знаке Козерога. Закончится этот период в субботу, 29 января в знаке Стрельца.

Первой планетой, которая в 2022 году станет ретроградной, окажется всеми любимый Меркурий. Он начнет обратное движение в пятницу, 14 января из Козерога. Конец периода – 4 февраля.

Уран станет ретроградным с 18 января до 24 августа.

Далее Меркурий снова станет ретроградным 10 мая в созвездии Тельца. Закончится этот период 3 июня.

Эстафету примет Сатурн, который начнет ретроградное движение в воскресенье, 5 июня в созвездии Водолея. Продлится этот период до воскресенья, 23 октября, когда Сатурн перейдет в знак Козерога.

Нептун будет ретроградным с 28 июня до 4 декабря, а Плутон с 29 апреля по 9 октября.

Юпитер начнет свое ретроградное движение в пятницу, 29 июля и закончит в четверг, 24 ноября в знаке Рыбы.

В сентябре нас снова ждет ретроградный Меркурий в знаке Девы – с субботы, 10 сентября по воскресенье, 2 октября. Еще один период ожидается с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

Последним в 2022 году свое ретроградное движение начнет Марс – в воскресенье, 30 октября в знаке Близнецы. Закончит он свое движение в пятницу, 13 января 2023 года в знаке Тельца.

За что отвечает каждая планета

Меркурий – планета, которая сильно усложняет общение между людьми. Также она отвечает за путешествия, коммерческую деятельность и обучение.

В период ретроградности повышаются конфликты с близкими, могут быть сомнения и негатив. Не стоит покупать дорогую технику и автомобиль, а деньги инвестировать в другие проекты.

Также возможны повторения событий из прошлого, ситуации, из которых нужно вынести урок или появление в вашей личной жизни экс-партнеров.

Венера – отвечает за сферу любви, чувства, творчество, эмоции и деньги. В период ретроградности могут быть проблемы в личных отношениях, творчестве, сложности с эмоциями.

Она помогает переоценить свои отношения с другими людьми и возможны провокационные ситуации, которые покажут истинное отношение.

Не стоит в период ретроградности начинать новые отношения, заключать браки, прояснять сложные моменты, делать предложение или отправляться в романтические путешествия.

Юпитер – социальная, общественная и политическая жизнь. В ретроградном движении влияет на людей, и они начинают задумываться о своих жизненных ценностях, мировоззрении и заниматься поиском смысла жизни.

В этот период можно обсудить с начальством повышение зарплаты, пересмотреть список обязанностей. Также можно пойти на курсы повышения квалификации или записаться на курсы иностранного языка.

Сатурн – эта планета отвечает за карьеру, порядок и дисциплину. В период ретроградности будут замедляться все процессы, которые связаны с работой, властью и порядком.

В дни ретроградного Сатурна не стоит заключать договора, играть свадьбы или открывать собственное дело. Воздержитесь от различных авантюр и тщательно обдумывайте свои поступки.

Марс – опасная планета, которая отвечает за мужское начало. В период ретроградности увеличиваются ссоры, конфликты, проблемы. Возможны неожиданные катастрофы, разводы, травмы и прочие неприятности.

Марс отвечает за войны, конфликты, агрессию. В период ретроградности вспыльчивость и раздражительность вырастает в разы. Также в этот период стоит закрывать своих гештальты из прошлого.

Нептун – планета мечтателей и фантазеров и имеет необузданную энергию. В ретроградном движение воздействие Нептуна приводит к множеству ошибок, опрометчивых решений. Также эта планета славится разрушением самых стойких иллюзий.

Контролируйте свои мысли и эмоции, так как в период ретроградного Нептуна они могут вас загнать в тупик и депрессию.

Уран – планета, которая отвечает за внезапные изменения и нововведения. В ретроградном движении влияет на принятие решений в личных и деловых вопросах. Неосторожное поведение и высказывания могут привести к разрушению стабильности.

Плутон – самая безобидная планета, но в ретроградном движении Плутон может вызвать конфликты в обществе.

Ретроградный Плутон подходит для анализа прошлого и ошибок. Стоит пересмотреть отношения с другими людьми и привести в порядок то, что у вас есть сейчас. Есть риск повышения ссор.