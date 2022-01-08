Ретроградні планети в 2022 році: названі періоди і як це буде впливати на наше життя

Графік ретроградності планет

2022 рік почався з ретроградної Венери, яка почала свій рух з 19 грудня в знаку Козорога. Закінчиться цей період в суботу, 29 січня в знаку Стрільця.

Першою планетою, яка у 2022 році стане ретроградною, виявиться всіма улюблений Меркурій. Він почне зворотний рух у п'ятницю, 14 січня з Козорога. Кінець періоду - 4 лютого.

Уран стане ретроградним з 18 січня до 24 серпня.

Далі Меркурій знову стане ретроградним 10 травня в сузір'ї Тельця. Закінчиться цей період 3 червня.

Естафету прийме Сатурн, який розпочне ретроградний рух у неділю, 5 червня у сузір'ї Водолія. Триватиме цей період до неділі, 23 жовтня, коли Сатурн перейде в знак Козорога.

Нептун буде ретроградним з 28 червня до 4 грудня, а Плутон з 29 квітня по 9 жовтня.

Юпітер розпочне свій ретроградний рух у п'ятницю, 29 липня і закінчить у четвер, 24 листопада в знаку Риби.

У вересні нас знову чекає ретроградний Меркурій у знаку Діви - з суботи, 10 вересня по неділю, 2 жовтня. Ще один період очікується з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року.

Останнім у 2022 році свій ретроградний рух почне Марс - у неділю, 30 жовтня в знаку Близнюки. Закінчить він свій рух в п'ятницю, 13 січня 2023 року в знаку Тельця.

За що відповідає кожна планета

Меркурій - планета, яка сильно ускладнює спілкування між людьми. Також вона відповідає за подорожі, комерційну діяльність та навчання.

У період ретроградності підвищуються конфлікти з близькими, можуть бути сумніви та негатив. Не варто купувати дорогу техніку та автомобіль, а гроші інвестувати в інші проєкти.

Також можливі повторення подій з минулого, ситуації, з яких потрібно винести урок або поява у вашому особистому житті експартнерів.

Венера - відповідає за сферу любові, почуття, творчість, емоції та гроші. У період ретроградності можуть бути проблеми в особистих відносинах, творчості, складності з емоціями.

Вона допомагає переоцінити свої відносини з іншими людьми і є ймовірність провокаційних ситуацій, які покажуть справжнє ставлення.

Не варто в період ретроградності починати нові відносини, укладати шлюби, прояснювати складні моменти, робити пропозицію або відправлятися в романтичні подорожі.

Юпітер - соціальне, суспільне і політичне життя. У ретроградному русі впливає на людей, і вони починають замислюватися про свої життєві цінності, світогляді та займатися пошуком сенсу життя.

У цей період можна обговорити з начальством підвищення зарплати, переглянути список обов'язків. Також можна піти на курси підвищення кваліфікації або записатися на курси іноземної мови.

Сатурн - ця планета відповідає за кар'єру, порядок і дисципліну. У період ретроградності будуть сповільнюватися всі процеси, які пов'язані з роботою, владою і порядком.

У дні ретроградного Сатурна не варто укладати договори, грати весілля або відкривати власну справу. Утримайтеся від різних авантюр і ретельно обмірковуйте свої вчинки.

Марс - небезпечна планета, яка відповідає за чоловіче начало. У період ретроградності збільшуються сварки, конфлікти, проблеми. Можливі несподівані катастрофи, розлучення, травми та інші неприємності.

Марс відповідає за війни, конфлікти, агресію. У період ретроградності запальність і дратівливість виростає в рази. Також в цей період варто закривати своїх гештальти з минулого.

Нептун - планета мрійників і фантазерів і має неприборкану енергію. У ретроградному руху вплив Нептуна призводить до безлічі помилок, необачних рішень. Також ця планета славиться руйнуванням найстійкіших ілюзій.

Контролюйте свої думки та емоції, оскільки в період ретроградного Нептуна вони можуть вас загнати в глухий кут і депресію.

Уран - планета, яка відповідає за раптові зміни та нововведення. У ретроградному Русі впливає на прийняття рішень в особистих і ділових питаннях. Необережна поведінка і висловлювання можуть привести до руйнування стабільності.

Плутон - не найшкідливіша планета, але в ретроградному русі Плутон може викликати конфлікти в суспільстві.

Ретроградний Плутон підходить для аналізу минулого і помилок. Варто переглянути відносини з іншими людьми й упорядковувати те, що у вас є зараз. Є ризик підвищення сварок.