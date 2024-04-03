Ретроградний Меркурій кардинально змінить життя цих знаків Зодіаку

Рак

Квітневий Ретроградний Меркурій принесе вам глибокий самоаналіз, який приведе вас до порога духовного відродження. Цей період стане паузою та тимчасовим затишшям у невпинному русі часу, що дозволить Ракам поринути глибоко у власну інтуїцію та емоції.

Всесвіт допоможе зняти страхи та невпевненість, знову знайти шлях до себе і повернути те важливе, що давно було розбите на друзки. Вам доведеться зустрітися з минулим і зрозуміти, що вразливість – це не слабкість, а глибоке джерело сили.

Скорпіон

Вас Ретроградний Меркурій запросить до коридору важливих трансформацій, які можуть спочатку навіть злякати. На вас чекає глибокий самоаналіз і заклик відправитися в прірву своєї істоти, щоб протистояти фантомам своєї психіки. Це дозволить зруйнувати ланцюги минулих травм та страхів.

Ви відновите суверенітет, визнаєте інтенсивність власних емоцій і глибину проникливості, яка стане благословенням. Меркурій закликає Скорпіона реалізувати свій потенціал, скинути стару шкіру та відродитися заново, з оновленим почуттям мети та самосвідомістю.

Риби

У квітні вам доведеться досліджувати безмежні глибини своєї уяви та духовності. Цей період буде наповнений мріями та реальністю, які переплітатимуться між собою. Риби отримають доступ до джерела творчих та інтуїтивних ідей.

Вам доведеться прийняти мінливість природи та зрозуміти, що контроль - лише ілюзія. Навчіться відстоювати власні межі та довіряти собі, своєму чуттю та справжнім почуттям. Вам доведеться пройти через каламутні води невизначеності, але ваші внутрішні орієнтири дозволять не заблукати в лабіринті страхів та сумнівів.