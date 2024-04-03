Ретроградный Меркурий кардинально изменит жизнь этих знаков Зодиака

Рак

Апрельский Ретроградный Меркурий принесет вам глубокий самоанализ, который приведет вас к порогу духовного возрождения. Этот период станет паузой и временным затишьем в неустанном движении времени, что позволит Ракам погрузиться глубоко в собственную интуицию и эмоции.

Вселенная поможет снять страхи и неуверенность, снова найти путь к себе и вернуть то важное, что давно было разбито вдребезги. Вам придется встретиться с прошлым и понять, что уязвимость - это не слабость, а глубокий источник силы.

Скорпион

Вас Ретроградный Меркурий пригласит в коридор важных трансформаций, которые могут сначала даже испугать. Вас ждет глубокий самоанализ и призыв отправиться в бездну своего существа, чтобы противостоять фантомам своей психики. Это позволит разрушить цепи прошлых травм и страхов.

Вы восстановите свой суверенитет, признаете интенсивность собственных эмоций и глубину проницательности, которая станет благословением. Меркурий призывает Скорпиона реализовать свой потенциал, сбросить старую кожу и возродиться заново, с обновленным чувством цели и самосознанием.

Рыбы

В апреле вам предстоит исследовать безграничные глубины своего воображения и духовности. Этот период будет наполнен мечтами и реальностью, которые будут переплетаться между собой. Рыбы получат доступ к источнику творческих и интуитивных идей.

Вам придется принять изменчивость природы и понять, что контроль - всего лишь иллюзия. Научитесь отстаивать собственные границы и доверять себе, своему чутью и истинным чувствам. Вам придется пройти через мутные воды неопределенности, но ваши внутренние ориентиры позволят не заблудиться в лабиринте страхов и сомнений.